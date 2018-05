Le jeune Julien éclipse Donaldson

Édouard Julien, vous connaissez ? Le directeur des sports du Journal de Montréal, Denis Poissant, et son adjoint, André Cyr, doivent se demander ce matin s’il s’agit d’un jeune Québécois qui joue dans le baseball majeur. Pis encore, ils vont bien me téléphoner pour s’informer si j’avais ajouté de l’alcool dans mon jus d’orange, sachant pourtant bien que je n’ai jamais consommé un verre de bière ou d’alcool dans toute ma vie.

Donc, qui est Édouard Julien ?

Avant d’amorcer sa carrière universitaire aux États-Unis, il a fait partie du programme sport-études de l’école Cardinal-Roy à Québec. Le responsable du programme, Jean-Philippe Roy, a toujours louangé Édouard pour son intensité lors des entraînements.

L’excellent homme de baseball Robert Fatal, qui dirige la formation du programme de l’ABC de Baseball Québec, décrit Édouard comme un joueur intense qui excelle sous pression. Son séjour avec l’équipe nationale du Canada lui a été très profitable.

L’an dernier, il a aussi joué pour les Diamants de Québec, de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Son entraîneur-chef, Dominik Walsh, l’un des meilleurs au Canada, a déclaré qu’Édouard était l’un des meneurs au sein de la formation. Il a ajouté que la présente saison du joueur de 19 ans à l’Université Auburn, en Alabama, est phénoménale.

L’été dernier, le recruteur des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, a offert un contrat professionnel à ce joueur d’avant-champ qui patrouille également le champ extérieur.

Lors d’un match qu’Édouard disputait à Montréal, Dominik Walsh et moi avons eu une longue discussion avec lui au sujet d’une possible carrière dans le baseball professionnel ou avec les Tigers de l’Université Auburn, l’alma mater de Josh Donaldson, des Blue Jays de Toronto. Il a finalement opté pour Auburn.

Donaldson a frappé sept coups de circuit et il a fait marquer 26 points lors de sa première saison à Auburn. Sa deuxième saison fut meilleure avec une fiche de 17 circuits et 43 points produits.

Dominant

Analysons maintenant le cheminement de la première saison d’Édouard Julien à Auburn.

À la mi-mai, il dominait tous les joueurs de première année du baseball universitaire aux États-Unis pour les points produits. Son rendement offensif de 14 coups de circuit et 57 points produits est supérieur à celui de Josh Donaldson lors de sa première année. Il a même surpassé la marque de l’une des grandes vedettes du baseball, Bo Jackson, qui a aussi évolué à Auburn.

D’ailleurs, la fiche de 14 coups de circuit et 57 points produits d’Édouard Julien est la meilleure par un joueur recrue d’Auburn depuis 2010.

Pour clore la discussion, Édouard a été élu au sein de l’équipe d’étoiles dès sa première saison à Auburn. Jamais un Québécois ni un Canadien n’a connu autant de succès que lui à Auburn. Facilement, le rendement d’Édouard Julien a surpassé celui de Josh Donaldson lors de sa première année.

Qui sait, dans quelques années, Julien pourrait bien être un choix de première ronde des Blues Jays... et pourquoi pas des Expos ?

Il est dans une classe à part.

L’année des recrues

La fiche de Shohei Ohtani comme lanceur est de 4-1 et au bâton, il affiche une moyenne de ,321 avec six circuits et 17 points produits.

Il ne remportera pas le trophée Cy-Young, remis au meilleur lanceur, mais il est un sérieux candidat pour le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine.

Dans le baseball mineur, Vladimir Guerrero Jr domine au niveau AA avec une moyenne au bâton de ,421, huit circuits, 45 points produits et 16 doubles.

La recrue par excellence de l’an dernier, Aaron Judge, frappe des coups de circuit avec autant de régularité que l’an dernier, tout comme son coéquipier des Yankees de New York Giancarlo Stanton.

Le mois d’avril fut sans aucun doute celui des Red Sox de Boston. Il ne faut jamais négliger les Yankees. Avant le match d’hier soir, ils présentaient une fiche de 22-4 à leurs 26 derniers matchs.

Quel duel prometteur entre les Red Sox et les Yankees pour le premier rang !