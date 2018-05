Les Québécois de retour de Cuba aujourd'hui

C'est aujourd'hui que les quelque 300 voyageurs québécois coincés à Cuba depuis vendredi devraient rentrer à la maison.

Plusieurs de ces voyageurs ont pris l'autobus la nuit dernière de leur hôtel jusqu'à La Havane, où deux vols doivent décoller en matinée, un premier à 7 h et un deuxième à 10 h.

Ces touristes devaient initialement ont été contraints de rester à l'hôtel, après que les appareils de Cubana aient été cloués au sol en raison de l’écrasement qui a fait 111 morts, vendredi.

De nombreux voyageurs déplorent avoir été dans le néant durant plusieurs jours. Les touristes se sont aussi sentis abandonnés par la compagnie Caribe Sol qui n'arrivait pas à répondre à leurs questions.

«Rendu où on en est, on rit plus qu’on pleure», conclut Lisa Gauthier, une dame qui fait partie des touristes coincés.