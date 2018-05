L’espérance de vie demeure stable au Québec

QUÉBEC | L’espérance de vie est restée stable au Québec en 2017, a annoncé l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), mercredi.

L'espérance de vie est de 80,6 ans pour les hommes et de 84,5 ans pour les femmes de la province.

«De manière générale, l'espérance de vie tend à augmenter au fil des ans, mais on note un ralentissement du rythme d'accroissement au cours des dernières années, a souligné l’Institut de la statistique par communiqué. L'espérance de vie des Québécoises et des Québécois demeure néanmoins parmi les plus élevées au monde.»

En raison du vieillissement de la population, le nombre de décès a grimpé de 2700 par rapport à 2016 pour s’établir à 66 300 en 2017. L’Institut estime aussi que cet accroissement est aussi dû aux «pics de décès hivernaux qui ont successivement touché le début et la fin de l'année 2017».

«Il est à noter que les données préliminaires annoncent un pic de décès encore plus prononcé en janvier 2018, possiblement en lien avec la saison grippale particulièrement intense», a ajouté l’ISQ.

Le nombre de centenaires morts en 2017 a atteint 750, alors qu’il y en avait moins de 300 en 2000 et moins de 100 dans le milieu des années 1980.