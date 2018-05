Que nous sommes gâtés ! Dimanche dernier, devant de nombreuses épiceries j’ai vu des « cuiseurs de homards » à l’œuvre. Les homards sortaient de bassines d’eau bouillante les uns derrière les autres.

En fait on pouvait les sentir de très loin, avec leurs incomparables parfums de profondeur marine. Devant des tables rougies de homards prêts à manger, qui aurait pu résister ? Après avoir choisi ceux qui me paraissaient les plus beaux spécimens, j’en ai rapporté quelques-uns à la maison pour le plus grand plaisir de la famille. Je partage avec vous les recettes qui ont eu le plus de succès.

J’aime décortiquer les homards et utiliser chaque partie dans une différente recette. Certaines parties plus délicates se posent mieux dans une salade ou des pâtes et d’autres, plus nobles comme les pinces, sont parfaites pour manger avec des légumes.

D’abord un plat pour manger les pinces : le homard aux petits oignons grillés et aux asperges printanières, c’est un délice. Puis, un plat de gnocchis (vous pouvez les acheter prêts à cuire) qui pourrait être banal, mais qui sort de l’ordinaire avec la chair du homard et sa sauce à laquelle j’ajoute quelques grains de caviar d’olive.

Merci monsieur Homard pour les bons dimanches.

Homard aux petits oignons et asperges

Photo courtoisie

Un écrin pour les belles pinces des homards, ce plat se prépare rapidement et a beaucoup d’effet sur la table.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

900 g (2 lb) de petits oignons

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 c. à s. de sucre

16 asperges cuites

8 pinces de homard cuites et décortiquées

125 ml (½ tasse) de bouillon de bœuf

6 ml (¼ tasse) de vinaigre balsamique

Sel et poivre moulu

Méthode

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les oignons environ 5 minutes. Égoutter. Peler les oignons.

2. Dans un poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter les petits oignons et saupoudrer de sucre. Faire revenir jusqu’à caramélisation. Ajouter les asperges et faire sauter 3 minutes. Retirer du feu.

3. Transférer les légumes dans des assiettes. Ajouter les pinces de homard.

4. Dans le poêlon, verser le bouillon de bœuf et porter à ébullition. Incorporer le vinaigre balsamique. Saler et poivrer.

5. Verser la sauce sur les légumes et le homard. Servir immédiatement.

Gnocchi au homard

Photo courtoisie

Un plat qui se sert en entrée (en demi-portion) ou en repas, avec un bon verre de vin blanc bien frais. Le caviar d’olive peut être remplacé par des olives hachées ou, pour un plat luxueux, par du caviar véritable.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

450 g (1 lb) de gnocchis cuits

3 c. à s. de beurre

1 échalote, finement hachée

60 ml (¼ tasse) de vin blanc sec

500 ml (2 tasses) de crème fraîche

1 c. à s. de caviar d’olive

450 g (1 lb) de chair de homard émiettée

2 branches d’aneth, hachées

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un poêlon, faire fondre 1 c. à s. de beurre. Ajouter l’échalote et faire revenir 4 minutes. Ajouter le vin blanc et porter à ébullition. Laisser évaporer. Incorporer la crème fraîche. Faire chauffer 5 minutes, en remuant, sans laisser bouillir. Retirer du feu. Passer la sauce au tamis posé au-dessus d’un bol.

2. Incorporer le caviar d’olive dans la sauce. Saler et poivrer.

3. Dans un autre poêlon, faire fondre le reste du beurre. Ajouter les gnocchis et faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Saler et poivrer. Ajouter la chair de homard et l’aneth. Mélanger. Faire sauter 2 minutes.

4. Transférer les gnocchis dans des bols. Arroser de sauce et servir immédiatement.