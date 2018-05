La démonstration est presque choquante. Quand on veut, on peut. Si on se défonce et qu’on croit à ce qu’on fait, on peut obtenir des résultats renversants, inespérés. Ce qu’accomplit le coach Gerard Gallant et ses rejets de Vegas est prodigieux, certes, mais au fond il fait drôlement mal paraître plusieurs organisations de la même ligue. J’espère que Carey « Bon Dieu » Price prend des notes en observant l’enthousiasme, le cœur à l’ouvrage et la détermination de Marc-André Fleury. J’espère que Max « Mollo » Pacioretty constate qu’il faut se décoiffer si on veut réellement dominer le club adverse.