Mouton Blanc des Boisseau: expérience sensorielle

Mâcon-Bray, vous connaissez? Il s’agit d’une appellation méconnue située à l'extrême ouest du Mâconnais. Et le Domaine La Vigne Mouton?

On parle d’un jeune couple adorable : Delphine et Sébastien Boisseau. Après 15 ans d’efforts à convertir leur minuscule vignoble d’environ 7,5 hectares en agriculture biologique et en biodynamie, ils ont choisi de quitter la cave coopérative et de lancer en 2012 leurs premières cuvées.

Le domaine possède un impressionnant patrimoine de vigne, dont certains spécimens sont plus que centenaires. Le couple préfère les petits rendements, les levures indigènes, les fermentations longues et à basse température. Pas de bois, pas de filtration, et à peu près pas de SO2 à la mise. Il en résulte des vins très purs, axés sur le fruit et faisant état d’une belle salinité en bouche.

Ayant pour principe de se faire guider par le sol, la vigne et la nature plutôt que d’essayer l’influencer, le couple nous livre un Mouton blanc 2015 très en phase avec le caractère solaire du millésime. Un nez de grande intensité avec un aromatique déjà complexe de pêche blanche, de poire, de craie, de muscat, de verveine et de fleur d’oranger. La bouche est ample, pleine, grasse, juteuse et montre une acidité fine. Les amateurs de chardonnays sur le fil du rasoir comme à Chablis pourraient moins aimer, mais n’auront probablement d’autre choix que de reconnaître la densité et la pureté du vin. Finale longue donnant une impression saline/minérale/anisée. Une expérience sensorielle qui vous sortira des sentiers battus!

Le Mouton blanc 2015, Domaine La Vigne Mouton, Mâcon-Bray, France

28,90 $ - Code SAQ 13574417 – 13,5 % - 3,7 g/l - *** $$$