Philippe Couillard est-il un vrai fédéraliste ? Non, non, vous n’hallucinez pas. C’est bel et bien la question que je vous pose. Soyez patients et je vous explique pourquoi je vous la pose.

Ce mercredi, le premier ministre libéral a laissé tomber qu’il n’était pas sûr si le chef caquiste, François Legault, est un vrai fédéraliste.

Le Journal rapporte en effet qu’en mêlée de presse, M. Couillard a soulevé ce doute important en réaction à une entrevue récente accordée par M. Legault au Journal de Québec. Le chef de la CAQ déclarait alors qu’il était fier du Canada pour son «filet social».

Dans son reportage, notre collègue Geneviève Lajoie y précise aussi que le chef de la CAQ a «grandement louvoyé avant de préciser pour quelle raison il est fier du Canada».

Citons à nouveau l’article en question :

««Moi, je suis très fier d’être Québécois, pis le Canada, ben moi je me suis réconcilié avec le Canada, je suis confortable avec le Canada et je souhaite que le Québec fasse des affaires, plus d’affaires avec le Canada», a d’abord réagi M. Legault.. (...)

«Pourquoi je suis fier d’être Canadien? Parce que le Québec pis les Canadiens français, on est à la création du Canada. Là, je comprends que les francophones sont maintenant majoritaires seulement au Québec, mais on a participé à la création du Canada pis bon, je suis confortable avec ça», a-t-il insisté.»»

Bref, M. Couillard reproche à M. Legault de vouloir imposer un «test des valeurs» aux nouveaux arrivants alors que lui-même tente d’imposer un «test de fierté fédéraliste» à son adversaire caquiste.

Cela dit, la sortie de Philippe Couillard est certes de bonne guerre, mais elle témoigne surtout de sa crainte évidente de perdre au profit de la CAQ une partie même minime d’un vote anglophone normalement acquis au PLQ. D’autant plus que le PLQ continue d’être devancé par la CAQ dans les sondages.

D’où la tentative de M. Couillard de soulever un doute certain sur l’allégeance fédéraliste du chef caquiste - un crime de lèse-Canada au sein de la communauté anglophone. Un doute qui , dans la communauté anglo-québécoise, se nourrit pourtant de lui-même par le simple fait que François Legault ait aussi été un ministre du Parti québécois connu également à l'époque comme un souverainiste «pressé».

***

Maintenant, vous vous demandez sûrement toujours pourquoi j’ai posé la question suivante : Philippe Couillard est-il un vrai fédéraliste ?

La raison est simple. Je la pose parce que le chef du PLQ se comporte plus en apôtre d'un Canada quasi unitaire qu’en fédéraliste pratiquant.

Pour l'illustrer, tirée de l’encyclopédie Agora, prenons cette définition du fédéralisme pour sa clarté :

«En tant que structure institutionnelle et processus dynamique, le fédéralisme est d'abord et avant tout un projet politique qui cherche à concilier, à l'intérieur d'un État, deux ou plusieurs communautés distinctes, afin de les amener à vivre ensemble, et, en même temps, séparément. Le fédéralisme doit être compris comme un difficile compromis entre, d'une part, un État unitaire, c'est-à-dire où les différentes communautés sont soumises aux pressions homogénéisantes du gouvernement central, et d'autre part, la souveraineté respective des différentes communautés et/ou de leurs membres.

De par sa nature même, le fédéralisme cherche à trouver un équilibre entre les forces centripètes et les forces centrifuges, entre des besoins antagonistes d'unité et de diversité, entre une mise en commun et la séparation. Il repose sur la fragmentation non hiérarchique de la souveraineté entre un gouvernement central et des gouvernements provinciaux. C'est en cela qu'il se distingue du confédéralisme, avec lequel il est souvent confondu.» (François Rocher et Christian Rouillard, «Le processus d'intégration continentale: une redéfinition du lieu de pouvoir au Canada», dans George Hoberg (dir. de l’éd.), La capacité de choisir. Le Canada dans une nouvelle Amérique du Nord, Les Presses de l’Université de Montréal, 2002, p. 266.)»

***

Évidemment, le fédéralisme est multiple. On pourrait même dire qu’il existe au moins 50 nuances de fédéralisme à travers le monde.

Or, au Canada, le fédéralisme suppose surtout la conciliation concrète des besoins particuliers de ce qu’on nommait jadis les «deux peuples fondateurs», dont le Québec, dans la définition plus moderne du terme. Une notion fondamentale qui, depuis les échecs constitutionnels des accords de Meech et Charlottetown en 1990 et 1992, a été jeté aux orties.

Depuis, face au refus obstiné du fédéral et du reste du Canada d’ouvrir la constitution canadienne pour accorder au Québec une reconnaissance formelle comme nation - ce qui suppose aussi l’allocation de nouveaux pouvoirs conséquents -, le fédéralisme canadien est pris dans le béton.

Quoi qu'en disent ceux qui en rêvent encore, sur le plan politique, il est devenu impossible d’en changer pour aller dans le sens d’une meilleure conciliation des besoins du Québec, seule nation francophone du continent, à l’intérieur du Canada.

Doit-on même ajouter que depuis le départ de Robert Bourassa, au PLQ, il n’est pas question non plus de revendiquer formellement une telle reconnaissance.

Dans de telles circonstances, alors, je pose à nouveau la question : Philippe Couillard est-il un vrai fédéraliste ? Dans la mesure où il a abandonné la pensée même de se faire revendicateur face à Ottawa, le doute est permis.

À ce compte-là, c’est aussi à se demander si les Trudeau père et fils, dont la fermeture totale face au Québec en matière constitutionnelle est légendaire, peuvent également être considérés comme de vrais fédéralistes.

Quant à Philippe Couillard, il se dit être un fier Canadien, c’est certain. Et c’est bien évidemment tout à fait son droit de le dire et de le répéter. On le croit là-dessus sans problème.

Mais fédéraliste ?

Lorsqu’il se montrera capable de revendiquer la reconnaissance constitutionnelle du Québec, comme l’avait fait feu l’ex-premier ministre libéral Robert Bourassa - pour sa part un vrai fédéraliste tout en étant un Québécois nationaliste -, on en reparlera...