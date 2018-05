Plein air urbain partout, partout, partout!

Ce week-end, on se prépare au plein air, mais sans sac à dos, sans tente, sans souliers de randonnée...En fait, on laisse place au plein air urbain avec un party extérieur en plein cœur du Mile-End et au festival culinaire Lobster Clam Jam, sur le bord du Canal Lachine.

BOIRE : Du beat africain au Culture Outdoor party

Photo courtoisie

Demain, Mère Nature annonce une magnifique journée ensoleillée à Montréal et c’est l’occasion idéale de faire la fête au Culture Outdoor Party et Barbecue, à l’Aire Commune. Cet espace de co-working extérieur se transformera, le temps d’une nuit d’été, en un gros party à l’air libre, sous les étoiles. Pour mettre encore plus de piquant et de couleurs à l’événement, une série de DJs de la diaspora africaine seront en charge des tables tournantes. C’est d’ailleurs, mon genre de musique et je vous promet une ambiance de feu grâce aux rythmes de soulfull, afro-beats et de dance-hall qui vous donneront le goût de danser, jusqu’à la fermeture. (Angle des rues Bernard et De Gaspé, situé juste à côté de 5605 De Gaspé, Montréal)

MANGER : Lobster Clam Jam

Photo courtoisie

Le festival culinaire extérieur le plus populaire de l’été Lobster Clam Jam est de retour pour une sixième édition. J’y suis à toutes les années et je dois dire que c’est mon événement préféré de la belle saison. Ce rendez-vous gastronomique haut de gamme, situé à l’Esplanade du Canal Lachine, réunit plus de 6500 personnes qui sont transportés dans l’univers de la restauration montréalaise. On n’y mange pas seulement des homards et des fruits de mer, mais aussi des viandes grillées sur le barbecue, des volailles, des pâtes et même de la crème glacée. C’est plus de 25 restos qui seront sur place, ainsi qu’un bar à Mojito, un bar à bière, un bar à vin et même un kiosque de café. Les enfants sont la bienvenue et l’entrée pour les 12 ans et moins est gratuite. (Les billets sont disponibles au https://lobsterclamjam.ca/fr/ - En face du 3700 rue Saint-Patrick, Montréal)

SORTIR : Pour la bonne cause à l’Événement Lilas

Photo courtoisie

Connaissez-vous l’organisme Le Bouclier d’Athéna? Il s’agit d’une organisation à but non lucrative, qui vient en aide aux femmes violentées et leurs enfants. Pour la cause, chaque année, une soirée bénéfice grandiose est organisée et ce samedi, les Montréalais sont conviés à prendre part à l’Événement Lilas. C’est au donc au Centre de Congrès Palace à Laval que plusieurs surprises attendent les invités : cocktail de bienvenue, repas gastronomique, performances de danse, chanson et de jeux et bien sûr un encan silencieux. (Pour vous procurer des billets 514-274-8117 – 1717 Boulevard le Corbusier, Laval)