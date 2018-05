Premier gain de Caron sur le Arnold Classic

Jean-François Caron a signé sa première victoire sur le circuit Arnold Classic.

Dans le cadre de la deuxième étape du circuit Arnold Classic disputé samedi dernier à Johannesburg en Afrique du Sud, Caron est monté sur la plus haute marche du podium.

« Ça fait longtemps que j’attendais cette première victoire, a-t-il résumé. C’est tellement serré dans le Top 6 qu’on ne sait pas qui va gagner. Je suis toujours super proche. Je n’ai commis aucune erreur dans les six épreuves contrairement au favori qui a obtenu zéro au lever de la roche de 485 livres. Ça m’a ouvert la porte parce que nous avions seulement un point d’écart avant l’épreuve du lever de la roche. J’ai remporté l’épreuve du lever de l’auto (« dead lift »). J’ai gagné avec trois répétitions. Je n’avais jamais levé quelque chose d’aussi pesant. »

« Je l’avais dit que ce n’était pas impossible avant mon départ, de poursuivre Caron. J’ai donné tout ce que j’avais même si je n’étais pas à 100 pour cent en raison d’une blessure à l’aine. Je récupère plus vite que les autres et les six épreuves dans la même journée représentent un avantage pour moi contrairement au World Strongest Man qui se déroule sur deux semaines. Je suis très, très content. »

Laissez-passer

Caron a amassé 39 points comparativement à 38 et 35,5 respectivement pour Jitse Kramer et Jerry Pritchett qui ont complété le podium.

En plus du chèque de 10 000 $ US pour sa victoire, Caron a obtenu son laissez-passer pour la finale du circuit qui aura lieu en mars 2019 à Columbus. « L’an dernier, je m’étais qualifié pour la finale parce que j’avais terminé dans le Top 3 au classement cumulatif du Arnold Classic. Même si je suis assuré d’être à Columbus, je vais continuer le circuit en raison des bourses offertes. La prochaine étape sera disputée à Warwick les 8 et 9 juillet. Une autre suivra en septembre à Barcelone. »

L’homme fort a signé sa première victoire devant sa conjointe qui avait fait le voyage. « Ce n’est pas toujours évident qu’elle soit présente en raison de ses obligations, mais j’étais content qu’elle soit là et puisse assister à ma première victoire. »

Championnat provincial

D’ici là, Caron n’aura pas le temps de chômer. Samedi, il sera à Saint-Odilon en Beauce pour le championnat provincial. Une petite balade dans le parc ? « C’est toujours plus risqué de participer à une compétition où le calibre est moins fort, a-t-il expliqué. Si jamais il m’arrive une malchance et que je termine en 7e place dans une épreuve, Jimmy Paquette va terminer au 2e rang dans toutes les autres épreuves et je ne pourrai pas combler le retard même si je gagne chaque fois. Jimmy est mon partenaire d’entraînement et le meilleur au Québec après moi. »