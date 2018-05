Qu’en restera-t-il?

Hier, l’Observatoire des tout-petits a rendu public son rapport sur la qualité des services éducatifs à la petite enfance. Nous y apprenions qu’une proportion non négligeable d’enfants fréquente des services de faible qualité, voire de très faible qualité, que le plus grand nombre sont dans des services de qualité acceptable et que c’est une minorité qui reçoit un service de bonne qualité. Faisant le lien avec la réussite éducative, le rapport ne devrait laisser personne indifférent, et encore moins les décideurs politiques.

Devoir de cohérence

L’Observatoire est un projet de la Fondation Chagnon et il a pour mission de contribuer à placer le développement des tout-petits dans l’ordre des priorités sociales. Ces instigateurs voulaient que la situation des enfants de 0 à 5 ans soit bien documentée et qu’elle suscite un dialogue au sein de la société.

Malgré le tableau mitigé de la qualité des services, la directrice de l’Observatoire, Fanny Dagenais, refuse de sombrer dans la mauvaise nouvelle en exacerbant les critiques. Elle préfère nous entretenir d’enjeux d’amélioration de la qualité pour tous les milieux et situer prioritairement le rapport dans cette perspective.

En toute cohérence avec la mission de l’organisme, elle veut concourir à l’avancement de l’état des connaissances et partager avec les milieux les moyens d’améliorer la qualité. La formation du personnel, la taille des groupes, la relation avec les parents et les conditions de travail sont des facteurs qui peuvent, selon elle, avoir des incidences positives.

En observation

Malgré ses nobles intentions, le rapport de l’Observatoire peut ouvrir la porte à un discours catastrophiste sur les services à la petite enfance et engendrer des effets contraires aux objectifs souhaitables. L’avenir nous dira s’il a favorisé l’amélioration souhaitée ou s’il n’a fait que multiplier les critiqueurs acerbes !

Pour les protagonistes de l’Institut national d’excellence en éducation, il y aura sûrement des leçons à tirer de l’expérience de l’Observatoire.