Sondage Numéris printanier: 8 émissions que nous surveillons pour vous

Les résultats des sondages de cotes d’écoute pour la période du 26 février au 22 avril seront connus jeudi matin, vers 9 h. Les stations qui ont apporté des changements à leur programmation seront les plus intéressées par les résultats.

1) FM93: Ève-Marie Lortie

Photo Courtoisie

Ce sera le premier sondage complet pour la remplaçante de Gilles Parent. En poste depuis la toute fin des sondages d’automne, elle a eu le temps de faire une émission à son image. Certains collaborateurs quotidiens, Dan Pou et Nicolas Lacroix, sont les mêmes qu’à l’époque de Gilles Parent, mais les invités sont très différents. Nous verrons si l’auditoire apprécie cet éloignement de l’ambiance «boys club» qui régnait souvent à l’époque de Parent.

2) Énergie: Jérôme Landry

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUÉBEC

Tout l’équipage a changé autour du capitaine du retour à la maison à Énergie Québec. Personne n’a la moindre idée de ce qui se produira, parce que seul Jérôme a de l’expérience en sondage dans une émission de pointe et dans un marché majeur. Le surprenant Alexandre Tétreault, qui fait ses premières armes à la radio commerciale, Simon Bourassa, qui arrive de TVA, et la jeune animatrice Katherine Guillemette vivront tous leur premier sondage. On verra si la formule du choc des générations porte fruit.

3) BLVD: Nathalie Normandeau... et Martin Everell

Photo d'archives

Ce n’est pas elle, mais bien son coanimateur Martin Everell qui pourra mesurer son impact à la sortie des sondages, jeudi. Bien qu’il se soit joint à l’équipe du retour de BLVD au tout premier jour du sondage – on met généralement en place une nouvelle équipe au moins deux semaines avant le début de la période du sondage –, la notoriété de Martin Everell et le brouhaha causé par son intervention en ondes à l’émission Marceau le soir, à Radio X, APRÈS qu'il eut commencé à travailler à l’antenne de BLVD aura certainement servi sa cause. À la fin de sa première semaine en ondes, tout le monde savait qu’il était maintenant à l’antenne de BLVD.

4) FM 93: Jacky Pop

Photo tirée de Facebook

Le FM93 a été le premier à reconnaître que faire de la radio parlée tout le week-end, l'automne dernier, avait été une erreur coûteuse. Par ailleurs, si bon que soit François Jacques, alias Jacky Pop, il faut que les auditeurs qui ont migré massivement vers Radio X aient une bonne raison de revenir. L’animateur actuel des Légendes du rock, Yannick Tremblay, ne donne jamais à ses auditeurs l’occasion d’aller voir ailleurs. Pour comprendre le problème du 93, imaginez un gars qui aurait laissé sa blonde partir avec un autre homme et qui, trois mois après, lui dirait: «Chérie, reviens, ce sera comme avant!» Le retour n’est pas impossible, mais demeure difficile. Si les chiffres de François Jacques ressemblent le moindrement à ceux du printemps dernier, ce sera l'une des grandes surprises de ce sondage.

5) BLVD: Marc-André Lord et Patricia Vincent

Photo courtoisie

Il ne faudra surtout pas comparer leur performance à celle d’André Arthur. Si BLVD avait voulu garder le même auditoire, elle n’aurait pas confié la barre de l’émission à deux jeunes trentenaires. Leur mission est de créer un nouvel auditoire, plus jeune et branché que le précédent. Mais les choses étant ce qu’elles sont, les autres radios auront vite fait de souligner l'inévitable écart entre les vieux auditeurs et les jeunes que l’on souhaite maintenant rejoindre.

6) WKND: Mathieu Marcotte et Sylvie Goulet

Photo courtoisie

Quand Dany Gagnon a quitté la radio en décembre pour s’occuper à temps plein de sa compagnie d’aviation, il était le premier à reconnaître l’importance et la valeur du travail de sa coanimatrice Sylvie Goulet. On peut raisonnablement croire que l’auditoire ne devrait pas avoir beaucoup bougé à la suite de l’arrivée de Mathieu Marcotte comme coanimateur. Il est éminemment sympathique et elle est l’incarnation même de WKND Radio.

7) Rouge FM: Le retour des Fantastiques

Photo d'archives, Chantal Poirier

Le résultat sera simplement une curiosité. On a constaté l’automne dernier que les Fantastiques pouvaient très bien se débrouiller sans Éric Salvail. L’arrivée de Kim Rusk devait apporter un peu d’électricité dans ce retour à la maison. Nous verrons si c’est le cas. Mais le tout n’est pas d’une grande importance puisque Kim, qui accouchera en octobre, reviendra dans une autre case horaire l’automne prochain.

8) BLVD: Mario Tremblay

SIMON CLARK / JOURNAL DE QUÉBEC

On ne peut pas dire que la barre est placée très haut pour le remplaçant de Sophie Durocher, dont les résultats au sondage d’automne avaient été catastrophiques. Par contre, BLVD voudra savoir si le public est intéressé par les entrevues de type human interest qui sont le fonds de commerce de Tremblay.

La stabilité payante

La radio est un domaine où la stabilité est payante. Comme les retours à la maison de trois radios parlées – le FM93, Énergie et BLVD – ont changé, il est possible que Gravel dans le retour, à Radio X, et Radio-Canada cet après-midi, avec Catherine Lachaussée, profitent des turbulences traversées par les autres stations. Ces perturbations sont moins perceptibles à la radio musicale. Dans ces radios, on s’interrogera avant tout sur la valeur de la musique diffusée (le catalogue, dans le jargon du métier) avant de s’intéresser à ceux qui vous parlent.

Votre voisin animateur est-il anxieux avant la sortie des sondages? Pas du tout. La lumière allumée chez lui à 2 h 30 du matin, c’est juste une coïncidence.