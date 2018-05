Remettre à plus tard, tout un art !

37e AVENUE

Procrastiner un peu, modérément ou énormément ? Dans tous les cas, cela ne devrait pas être un frein à la productivité, croit John Perry, professeur en philosophie et auteur de La proscrastination : l’art de reporter au lendemain. Alors que 20 % de la population serait affligée de « procrastination chronique », voici trois conseils pour être un procrastinateur plus... efficace.

Ne pas limiter les priorités

« Concentre-toi sur moins de trucs ! » Voilà un conseil populaire auprès de personnes qui ne procrastinent même pas ! Leur logique ? En réduisant le nombre de priorités, on se donnerait de meilleures conditions pour se concentrer sur les quelques tâches réellement importantes. « C’est le meilleur moyen de devenir un bon à rien, prévient John Perry. Il ne faut surtout pas limiter les priorités ! En avoir plusieurs nous permet de “procrastiner” sur une pendant qu’on en réalise une autre... et en fin de compte, on accomplit bien plus ainsi. »

Ne pas se dénigrer

Se tomber sur la tomate ne nous permet pas d’abattre plus de boulot, bien au contraire. Cette dépréciation génère un sentiment d’incompétence et de l’anxiété, ce qui nuit à la productivité recherchée. Certaines personnes ont de la difficulté à bien exprimer leurs pensées, d’autres à faire des calculs complexes. On ne dirait pas « compte plus fort » à une personne ayant de la difficulté avec les chiffres. « Aie plus de volonté » ne devrait pas être un discours pour un procrastinateur, selon John Perry. À chaque faiblesse ses outils !

Ne pas viser la perfection à tout coup

La procrastination s’accompagne bien souvent de ce désir d’attendre le contexte idéal pour commencer un dossier ou livrer un projet. John Perry nous invite à éviter le perfectionnisme : « Vous êtes capables de bien faire les choses, là n’est pas la question. Souvent, la procrastination est une permission qu’on se donne pour faire un travail correct, pour quelque chose qui n’en demande pas plus de toute façon... »