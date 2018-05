Transport scolaire: grève évitée chez Autobus Venise

Une grève a été évitée chez Autobus Venise, avec l’acceptation des dernières offres patronales par les conducteurs de l’entreprise.

Les quelque 40 conducteurs d’Autobus Venise de la Section locale 106 du syndicat des Teamsters ont ratifié les offres de l’employeur à hauteur de 78 %, lors d’un vote mardi soir.

Selon le syndicat, «cette entente de dernière minute a permis de dénouer l’impasse entre les parties».

La rémunération était au centre du litige. Le nouveau contrat de travail prévoit un minimum garanti de 12 % d’augmentations pour toute la durée du contrat, soit 5 ans. Les vacances sont également bonifiées et une journée de maladie additionnelle est ajoutée à celles que les salariés avaient déjà.

Ce vote permet d’éviter une grève prévue mercredi et qui aurait affecté plus de 3000 élèves des commissions scolaires de la Vallée-des-Tisserands, des Trois-Lacs et New Frontiers.