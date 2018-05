Un immense festival de films érotiques «pour tous» débarque au Cinéma L’amour cette semaine

Tout le monde connaît le Cinéma L’Amour. Mais qui y a déjà mis les pieds?

Si vous n’êtes pas game d’y aller normalement, le Dan Savage's Hump Film Festival est peut-être l’excuse que vous attendiez?

Ce mercredi 23 mai aura lieu une soirée de projection de courts métrages érotiques mettant en vedette des gens ordinaires.

Depuis 2005, The HUMP! Film Festival fait la promotion d’un nouveau genre de pornographie, plus inclusive et où tout le monde peut s’y retrouver. Chaque film dure en moyenne 5 minutes et met en valeur la diversité.

Ce festival de films érotiques «pour tous» est l'excuse parfaite pour découvrir ce qui se cache derrière la façade vintage du Cinéma L'Amour. L'évènement s'adresse toutefois aux 21 ans et plus.

