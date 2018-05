Un long métrage animé basé sur un livre du père de «Game of Thrones»

NEW YORK | Le studio Warner Bros va produire un long métrage animé basé sur le livre pour jeune public Dragon de glace de l’auteur de la saga Game of Thrones, George R.R. Martin, a indiqué mercredi à l’AFP une source proche du dossier, confirmant une information du site Deadline.

L’ouvrage a été publié en 1980, bien avant les livres de Game of Thrones, et ne se déroule pas dans le Royaume des Sept Couronnes, théâtre de la saga fantastico-médiévale.

Selon Deadline, George R.R. Martin est associé au projet en tant que producteur.

Les lecteurs de l’écrivain américain attendent avec impatience le sixième tome de Game of Thrones (Le Trône de fer), The Winds of Winter (Les vents de l’hiver), promis depuis 2012.

Il a annoncé, fin avril, qu’il faudrait attendre au moins jusqu’en 2019 pour voir le livre publié.

George R.R. Martin a pris tant de retard que la série télévisée à grand succès tirée de la saga s’est déjà aventurée au-delà du récit originel.

La huitième et dernière saison de Game of Thrones, produite par la chaîne câblée américaine HBO, est attendue en 2019.