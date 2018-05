Une chaîne américaine accusée d’exploiter l’image de Michael Jackson

CHICAGO | Les héritiers de Michael Jackson ont accusé mercredi la chaîne américaine ABC, qui appartient au groupe Disney, d’exploiter l’image du Roi de la pop dans un documentaire qu’ils qualifient de « répugnant et non autorisé ».

Selon la chaîne, le documentaire « The Last Days of Michael Jackson » (Les derniers jours de Michael Jackson), qui doit être diffusé jeudi, comprend des interviews de l’artiste jamais vues auparavant et le témoignage inédit d’un guide touristique qui était devant la propriété de Michael Jackson en Californie lorsque la vedette est décédée en 2009.

Dans un communiqué, les héritiers de Michael Jackson accusent ABC, qui n’a pas réagi, d’utiliser sans autorisation une photo déposée et une silhouette du chanteur dans ses bandes-annonces et outils promotionnels, des éléments depuis retirés de l’émission.

« Nous avons été informés qu’ABC compte utiliser de la musique et d’autres éléments déposés qui nous appartiennent comme des photos, logos, œuvres d’art entre autres dans le film, sans avoir versé de droits », argue le communiqué.

« Imaginez si cela avait été fait à n’importe quel produit déposé d’ABC. Nous pensons que cette émission spéciale est une tentative répugnante et non autorisée de plus d’exploiter la vie, la musique et l’image de Michael Jackson sans respect pour ses héritiers, ses droits d’auteur ou ses enfants », conclut-il.

Michael Jackson a vendu quelque 350 millions de disques, y compris « Thriller », l’album le plus acheté de tous les temps, et gagné 13 Grammy Awards.

Il avait 50 ans lorsqu’il est mort le 25 juin 2009 dans la région de Los Angeles en train de répéter pour une série de concerts à Londres.

Il a succombé à une surdose d’un puissant antalgique, le propofol. Son médecin personnel, Conrad Murray, a été condamné en 2011 pour lui avoir administré la dose létale.