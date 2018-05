31 endroits à Montréal où prendre les plus beaux #selfies cet été

Toujours à la recherche de LA meilleure photo qui projettera votre compte Instagram vers de nouveaux sommets?

Eh bien, ces 31 lieux de Montréal vous seront très utile car ils offrent les plus belles vues, les plus beaux angles, ou les meilleures couleurs pour que votre compte Instagram soit le plus incroyable en ville!

À go, on sort notre cellulaire!

1. Le Marché Atwater et ses magnifiques fleurs

Une publication partagée par • j u l e s w h i s h • (@heyjulesxo) le 20 Mai 2018 à 5 :55 PDT

138 avenue Atwater



2. La terrasse (avec vue) du Perché dans le Vieux

Une publication partagée par Andréa Fortin (@androufortin) le 16 Mai 2018 à 2 :19 PDT

153 rue Saint-Amable



3. La fameuse toilette du Agrikol

Une publication partagée par Jay Du Temple (@jaydutemple) le 4 Mars 2017 à 3 :55 PST

1844 rue Amherst



4. Le Champ Libre Royalmount

Une publication partagée par Miranda (@mademoisellemii) le 19 Nov. 2016 à 6 :43 PST

5430 chemin de la Côte-de-Liesse



5. La «serre du soleil» du Jardin botanique

Une publication partagée par Anouk Savoie (@anouksavoie) le 19 Mai 2018 à 9 :17 PDT

4101 rue Sherbrooke Est



6. Au sommet du mont Royal avec ses tulipes en fleur

Une publication partagée par Chico (@what.is.chico) le 20 Mai 2018 à 8 :03 PDT

1196 voie Camillien-Houde



7. La célèbre fenêtre en rond du Bota Bota

Une publication partagée par Jenny Bai (@jennybai47) le 12 Avril 2018 à 9 :36 PDT

Entrée au coin De la Commune et McGill



8. Le Orange Julep

Une publication partagée par Florence St-Ignan (@florencestignan) le 26 Avril 2018 à 12 :39 PDT

7700 boulevard Decarie



9. Les boules multicolores dans le Village

Une publication partagée par AINHOA STOCKLI (@ainhoa_stck) le 18 Mai 2018 à 9 :16 PDT

Rue Sainte-Catherine Est entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau



10. La BAnQ du Vieux-Montréal

Une publication partagée par Notre Carnet d'adresses Mtl (@notrecarnetdadresse_mtl) le 11 Sept. 2017 à 7 :04 PDT

535 Avenue Viger Est



11. L’aéroport Montréal-Trudeau

Une publication partagée par Joëlle Paquette (@veryjoelle) le 8 Août 2017 à 12 :29 PDT



12. L’Habitat 67

Une publication partagée par Dani Lares (@danidandan25) le 30 Avril 2018 à 6 :57 PDT

2600 avenue Pierre-Dupuy



13. Le Marché La Pantry

Une publication partagée par Bibouzi (@bibouzi) le 31 Juil. 2017 à 8 :08 PDT

4207 rue Notre-Dame Ouest



14. La (très) Grande Roue de Montréal

Une publication partagée par D A N I (@bydanilares) le 30 Avril 2018 à 2 :34 PDT

362 rue de la Commune Est



15. Le café Tommy sur Notre-Dame

Une publication partagée par Léa Humbert (@lea_hbrt) le 19 Mai 2018 à 3 :00 PDT

200 rue Notre-Dame Ouest



16. Le célèbre fleuriste du Mile-End

Une publication partagée par Gabrielle Lacasse (@dentellefleurs) le 15 Nov. 2017 à 9 :07 PST

159 Rue Bernard Ouest



17. Les chaises suspendues des restaurants LOV

Une publication partagée par Sophia (@sophia_fovero) le 6 Mai 2018 à 10 :43 PDT

1232 rue de la Montagne



18. Les murs de graffitis de l’Espace GO

Une publication partagée par @the_richeards le 22 Avril 2018 à 5 :17 PDT

4890 boulevard Saint-Laurent



19. N’importe quelles murale que vous croisez sur la Main

Une publication partagée par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Jessica 🐚❁ (@jessicaperigny) le 18 Juin 2017 à 6 :46 PDT

20. Le café Ssense en béton

Une publication partagée par Tanya Kupelian - TK (@tanyakupelian) le 14 Mai 2018 à 7 :59 PDT

418 rue Saint-Sulpice



21. Le jardin du restaurant Hvor

Une publication partagée par Felix Lorrain-Hamel 💎 (@felix1626) le 2 Nov. 2017 à 8 :02 PDT

1414 rue Notre-Dame Ouest



22. Le Petit Dep

Une publication partagée par Femmes De Montréal (@femmesdemtl) le 17 Mai 2018 à 7 :49 PDT

179 rue Saint-Paul Ouest



23. Le Village au Pied-du-Courant

Une publication partagée par Carmen Tang (@carmentaang) le 30 Sept. 2017 à 11 :09 PDT

2100 Rue Notre Dame Est



24. La fontaine de l’Oratoire Saint-Joseph

Une publication partagée par Stephen Di Donato (@sdidonato) le 10 Juil. 2017 à 1 :41 PDT

3800 rue Queen Mary



25. Le champ de conteneurs de Point-St-Charles



26. La cour intérieure Pépin

Une publication partagée par ↟ NICOLAS BLAIS ↟ (@nicolasblaiss) le 3 Déc. 2017 à 3 :22 PST

378 rue Saint-Paul Ouest



27. Le mur turquoise de la Diperie

31 degrees in Montreal. Une publication partagée par Julie Ryan (@julie___ryan) le 26 Sept. 2017 à 9 :07 PDT

68 avenue des Pins Est



28. Les toilettes fleuries du bar Renard

Une publication partagée par magali lacoste 🦋 (@magali.lacoste) le 17 Mai 2018 à 8 :59 PDT

1272 rue Sainte-Catherine Est



29. Le Alexandraplatz Bar

Une publication partagée par Dan Payette (@danielpayette) le 8 Mai 2018 à 2 :36 PDT

6731 avenue de l'Esplanade



30. La boutique Kitsch À l’Os

Une publication partagée par Vanessa Pilon (@vanpailong) le 17 Juin 2016 à 10 :43 PDT

3439 rue Hochelaga



31. Le fameux Silo 5 ;)

Une publication partagée par Assaf (@cathyasf) le 17 Juin 2017 à 10 :25 PDT

900 rue Mill

