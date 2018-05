15 activités à 10$ à faire avec ton/ta BFF dans le Vieux-Port

Ton/ta «best» et toi avez décidé de passer la journée de samedi ensemble et vous chercher des idées d’activités originales? Ça tombe bien, car ce samedi 26 mai, le Vieux-Port de Montréal fait son grand lancement estival avec plein d’activités à prix réduit!

Plus d'une trentaine d’options à 10$ s’offrent à vous entre 10h et 14h. Nous en avons sélectionné 14 qui risquent fort bien de vous plaire.

Sans plus attendre, voici 15 idées d’activités pour ta journée de samedi avec ton/ta BFF :



1. La Grande Roue de Montréal

Vous avez toujours voulu faire un tour de la Grande roue de Montréal, mais le prix habituel vous semble exagéré? On comprend ça. Mais à 10$ ça vaut vraiment la peine selon nous! Cette activité risque d’être assez populaire alors voici quelques conditions à respecter : l'achat des billets doit se faire entre 10 h et 14 h et les billets sont valides jusqu'à 14 h 30. Seulement en vente à la billetterie. Aucun échange ou remboursement.

2. Centre des sciences de Montréal

Découvrez les coulisses des films d’animation les plus populaires de DreamWorks comme Shrek et Kung Fu Panda. Votre 10$ vous donnera également accès aux quatre expositions permanentes.



3. Tyrolienne urbaine Montréal

Vous avez toujours voulu faire la grande tyrolienne dans le Vieux? Voilà votre chance! Attention, voici quelques conditions pour profiter du rabais à 10$ : achat sur place seulement. Aucune réservation disponible. Les billets sont valides jusqu'à 17 h. Premier arrivé, premier servi.

4. Décalade

Pour 10$ vous ne pourrez malheureusement pas faire l’expérience complète, mais vous aurez la chance de monter à pied jusqu'au sommet de la Tour des convoyeurs. Vous devrez redescendre à pied aussi.

5. Phare Bota Bota

Vous aurez droit à un massage sur chaise de 15 minutes et un bain de pieds de 15 minutes.

6. Tour guidé de Segway

Faire un parcours à obstacles en segway ou hoverboard dans le Vieux-Port, pourquoi pas?

7. Monsieur Crémeux

Il fait trop chaud? Monsieur Crémeux offre deux délicieuses coupes glacées pour 10$.



8. Quadricycle

Jouez les touristes en faisant un tour de quadricycle à 3 places pendant 30 minutes!

9. Pédalo

Faire une balade de 30 minutes en pédalo dans le Vieux sera certainement le highlight de votre journée.

10. Marché des éclusiers

Quoi de mieux que d’aller manger un bon burger gourmet au poisson accompagné de frites au soleil?

11. Aventures Wet Set Mtl

Vous pourrez faire une excursion en bateau de 20 minutes afin de découvrir Montréal et le fleuve Saint-Laurent.

Départs: 10 h, 10 h 45, 11 h 30, 13 h, 13 h 45.

12. Jet St-Laurent

Vous pourrez faire une excursion endiablée d'environ 1 heure en bateau sur le fleuve Saint-Laurent. Attachez vous bien, ça va brasser!

13. Bateau-Mouche

Une croisière de 45 minutes sur le fleuve Saint-Laurent est sans aucun doute l'une des activités incontournables à faire dans le Vieux-Port!

Départs : 9 h 30, 10 h 45, 12 h, 13 h 15, 14 h 30 et 15 h 45.

14. Le Petit Navire

Faites une balade de 45 minutes à bord d'un bateau à propulsion électrique.

Départs: 10 h, 11 h, 12 h, 13 h et 14 h.

15. Félix & Norton

Lorsque vous aurez un p’tit creux, direction le camion Félix & Norton pour manger une douzaine de biscuits frais du four à votre choix.

BONUS : terminer la journée à la plage de l’horloge. L’accès sera entièrement gratuit ce samedi!

Pour toutes les informations sur le lancement de la saison estivale dans le Vieux-Port, c'est par ici.

