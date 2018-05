BÉRUBÉ, Noëlla (née Martel)



Le 22 mai 2018, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Noëlla Martel, épouse de M. Raynald Bérubé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 mai 2018 de 19h à 22h et le samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h à la:Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.