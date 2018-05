Agenda du week-end

La Journée des musées montréalais

Ce dimanche, 31 musées nous ouvrent toutes grandes leurs portes. Des navettes sillonneront la ville au départ des stations de métro Angrignon, du Collège, Jean-Drapeau et de quelques autres. Rendez-vous à la Place des festivals pour des informations et de l’animation. On peut aussi obtenir le dépliant et la carte interactive en consultant le site de Musées Montréal. Tout est gratuit.

Festival BD de Montréal

Photo courtoisie

De vendredi à dimanche, à l’espace La Fontaine du parc La Fontaine se déroulera le 7e Festival BD de Montréal. Vendredi, de 13 h à 19 h, samedi, de 10 h à 18 h, dimanche de 10 h à 17 h, vous pourrez rencontrer des éditeurs qui vous révéleront la meilleure façon de proposer un projet, assister à des duels de dessins par des dessinateurs chevronnés, apprendre à dessiner des mangas, un Pokémon, un zine, etc. Bien sûr, vous rencontrerez aussi nombre de bédéistes et pourrez acheter quelques bons livres. C’est gratuit.

Les terrasses du Quartier latin

Qui dit arrivée de la saison estivale dit bonheur de boire un verre ou de manger à une terrasse. Vendredi et samedi, sur la rue Saint-Denis entre Sherbrooke et Maisonneuve, on fêtera en grand l’arrivée de la belle saison. Plusieurs activités sont au programme et la musique est signée Osheaga : 10 artistes de la programmation émergente à découvrir de 18 h à 23 h les deux jours. Consultez la page Facebook.

Rendez-vous horticole du Jardin botanique

Photo courtoisie

Vendredi, samedi et dimanche, de 9 h à 17 h, au Jardin botanique, on pourra rencontrer une centaine d’exposants et recevoir des conseils pour nos projets de jardinage. La Maison de l’arbre Frédéric-Back offrira aux visiteurs des plants d’arbres (quantité limitée). Vendredi, l’accès est gratuit.

Lancement estival du Vieux-Port

Photo tirée de Facebook

Samedi, de 10 h à 14 h, vous pourrez vivre une foule d’expériences dans le Vieux-Port contre la modique somme de 10 $ : visiter le centre des sciences de Montréal, faire de la Tyrolienne, participer à une visite guidée au sommet de la tour des convoyeurs, entrer à SOS Labyrinthe, faire un tour de grande roue, etc.

Foire commerciale de la Promenade Masson

Photo tirée de Facebook

Jusqu’à dimanche, Masson en fête se déroulera sur la rue Masson, entre la 1re et la 12e Avenue. On y trouvera des aubaines, des animations et du plaisir en terrasse. Ce samedi, les commerces resteront ouverts jusqu’à 20 h.