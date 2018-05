AUTOTTE, Alain



Le 17 mai, à l'âge de 60 ans, est décédé Alain Autotte époux de Nicole Jacques.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Frédérik), Jean-Simon (Sarah) et Sarah-Ève, famille et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comle vendredi 25 mai de 13h à 16h et de 18h à 22h ainsi que le samedi 26 mai à compter de 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 26 mai à 11h en l'église La Nativité, 155 chemin St-Jean, La Prairie.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne, secteur oncologie.