LIMOGES, Thérèse



À Laval, le 7 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Thérèse Limoges, fille de feu Alice Beaulieu et de feu Alfred Limoges.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, André (feu Madeleine Boiteau), Jacqueline (feu Guy Béland), Jean (Francine Ayotte), Louise (François Ayotte), Jeannine (feu Serge Deschênes), ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le samedi 26 mai à 10h30, en l'église Saint-Vincent-de-Paul, 5443 boul. Lévesque Est, Laval. La famille y recevra les condoléances une heure avant la cérémonie.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.