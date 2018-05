Ça vaut au moins 100$

Les verbes coûter, vivre, marcher, courir, valoir, peser, mesurer et quelques autres indiquant le prix, la distance, la durée, le poids ou le temps s’emploient avec des compléments circonstanciels. Ce sont des verbes intransitifs. Leur participe passé demeure invariable. Exemple : Les cent dollars que m’a coûté le spectacle. La question que l’on doit se poser ici n’est pas qui ou quoi, mais combien. Le spectacle m’a coûté combien (et non quoi) ? Réponse : « que », mis pour cent dollars. Dollars n’est pas un complément d’objet direct. Le participe passé demeure invariable. Pris au sens figuré, s’éloignant de leur sens premier, les verbes précités (coûter, marcher, valoir, peser, etc.) peuvent devenir transitifs et leur participe passé s’accorder avec le complément d’objet direct s’il est placé devant le verbe. Exemple : La victoire que mes efforts m’ont value m’a procuré une grande satisfaction. Les efforts m’ont valu quoi ? « Que », mis pour la victoire, complément d’objet direct placé devant le verbe, donc accord.