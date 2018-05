Camper en famille sous la tente

Plusieurs petites familles du Québec utilisent toujours une tente pour vivre une expérience en camping. Histoire de savoir ce qui se passe dans ce monde du camping léger, nous avons rencontré Cédric Guinebaud, superviseur plein air au Magasin Latulippe, qui a bien voulu nous donner des conseils.

Le choix de la tente demeure l’élément le plus important à la base puisqu’elle va devenir votre aire de vie.

« Il faut que les gens s’achètent une tente pour avoir vraiment l’espace dont ils ont besoin, indique l’expert. Lorsque l’on mentionne qu’une tente peut accommoder cinq ou six personnes, ce calcul se fait à partir du fait que les gens qui vivent dans la tente vont se tasser les uns sur les autres. Il est donc conseillé, pour être à l’aise, de choisir une tente d’une capacité de six personnes pour une famille de quatre. L’imperméabilité est un facteur très important à surveiller. Il se mesure en millimètres (MM) de résistance à la pluie. Je conseille d’acheter des poteaux en aluminium, car ils seront nettement plus résistants aux intempéries comme des grands vents. La différence de prix vaut le coup. La ventilation de la tente est aussi importante avec plusieurs fenêtres équipées de moustiquaires. Je conseille aussi d’avoir une tente avec un vestibule. La tente deviendra vraiment l’espace pour dormir en sécurité. » Le prix d’une tente peut varier entre 200 $ et 750 $.

ÉQUIPEMENTS DE BASE NÉCESSAIRES

Il y a tout d’abord les matelas qui peuvent être gonflables ou autogonflables. « Je recommande les autogonflables parce que leur durée de vie est supérieure. Le prix des matelas varie entre 60 $ et 300 $. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. »

Viennent ensuite les sacs de couchage, pour tous les âges, avec isolation en matière synthétique et rectangulaires, de préférence, parce que plus confortables (entre 25 $ et 250 $). On peut aussi penser à un kit familial de vaisselle pour quatre personnes à partir de 50 $ et à une batterie de cuisine comprenant tout le nécessaire. Vous pourrez vous en tirer pour une centaine de dollars. Il faut ajouter à cela le réchaud à deux ronds, dont le format peut varier, et qui fonctionnera avec de petites bouteilles de propane. Le prix varie entre 55 $ et 250 $. Finalement, pour l’éclairage, vous avez le choix entre un fanal au gaz ou à batterie (de 50 $ à 200 $).

AJOUTS INTÉRESSANTS

Pour ajouter au confort, vous pouvez aussi ajouter certains équipements qui vous aideront à faire la différence durant vos séjours.

« Je recommande fortement aux gens d’avoir une tente cuisinette qui leur servira d’abri moustiquaire. Elle deviendra un espace de vie intéressant pour manger, mais aussi pour se mettre à l’abri des moustiques, qui sont très abondants chez nous, et des intempéries. » Le prix peut varier entre 200 $ et 550 $.

On peut aussi penser à du mobilier comme une table avec des bancs ou encore des chaises pliantes. Certaines sont compactes. Certaines autres sont plus grosses et plus robustes. En matière de prix, on se situe entre 20 $ et 150 $.

Donc, pour faire du camping léger en famille, il y a une petite recette simple à appliquer avant de faire des achats :

« Les gens doivent définir leurs besoins, leurs attentes et tenir compte de leur budget, souligne Cédric. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. Il faut aussi tenir compte du type de véhicule que l’on a pour transporter son matériel. Il ne faut pas oublier qu’en plus du matériel proprement dit, il faudra aussi transporter ses effets personnels et la nourriture. »

Babillard nature

LES MOUSTIQUES

Pour vous aider à combattre les fameux moustiques, qui nous harcèlent malheureusement trop souvent en camping, vous avez deux solutions. Vous pouvez d’abord utiliser des insecticides. Il y en a en crème qui sont très efficaces, mais qui ne peuvent se mettre que sur la peau. Si vous choisissez d’utiliser un produit en aérosol, là vous pourrez le mettre sur vos vêtements et votre peau. Il faut comprendre toutefois qu’il sera efficace moins longtemps que celui en crème. Il existe aussi des produits qui sont spécialement conçus pour la protection des enfants. L’autre façon de vous protéger, c’est d’utiliser un répulsif du style de Thermacell qui se présente dans des modèles et formats divers. On peut s’en servir aussi bien en camping qu’au chalet, et même à la maison. Il y a des modèles de table qui peuvent servir en même temps de lanterne et un modèle portatif.

POPULAIRE, LE HAMAC

« Les amateurs de camping reviennent à d’anciennes habitudes alors que le hamac devient de plus en plus populaire, affirme Cédric Guinebaud. Il y a différents modèles qui peuvent convenir aux adultes ou aux enfants. Le prix peut varier entre 40 $ et 100 $. Les gens nous mentionnent souvent que c’est la meilleure façon de se reposer au grand air, lorsque la météo le permet. » C’est un équipement léger, facile à transporter et qui peut s’installer très facilement lorsqu’il y a des arbres près du campement.