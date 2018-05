Défaite du Lightning: «On n’avait pas le feu dans les yeux»

La déception est vive dans le camp du Lightning de Tampa Bay après la défaite de mercredi soir dans le septième duel de la finale de l’Association de l’Est. Le gardien Louis Domingue admet néanmoins la supériorité des Capitals de Washington dans cette série qui a été moins serrée qu’il n’y paraît.

«On n’avait pas le feu dans les yeux du tout, a avoué le Québécois en entrevue à l’émission Destination Coupe Stanley de la chaîne TVA Sports. La grosse différence, c’est qu’eux [les Capitals] l’avaient. On a eu beaucoup de misère à jouer 60 minutes de hockey dans tous les matchs de la série.»

Si la formation floridienne a pu arracher trois victoires en finale de l’Est, c’est en grande partie grâce au jeune Andrei Vasilevskiy.

«On a été très chanceux et on a bénéficié des prouesses de notre gardien, a poursuivi Domingue. Il nous a offert une chance de gagner en six matchs, mais on n’a pas réussi à le faire. C’est certain que sans lui, on n’aurait même pas eu la chance d’aspirer à la finale de la Coupe Stanley.»

Gaspillage

Nombreux voyaient le Lightning rafler les grands honneurs. Les hommes de Jon Cooper avaient après tout terminé la saison régulière au troisième rang de la Ligue nationale et avaient disposé des Bruins de Boston en cinq petites rencontres au deuxième tour.

«Il y a beaucoup de réflexions sur ce qui s’est passé. C’est un peu un gaspillage, s’est désolé Domingue. On avait vraiment une chance de se rendre jusqu’au bout et de soulever la coupe. Nous nous sentons un peu mal parce que nous avons déçu une ville qui nous a tellement supportés.»

Finale : dur de prédire

Domingue ne sait trop quelle équipe finira par l’emporter lors de la grande finale et ce sentiment risque d’être partagé par bien des parieurs, sachant qu’il y a des raisons valables de favoriser chacune des deux formations.

Bien qu’Alexander Ovechkin et les Capitals soient menaçants, il a été trop souvent mal avisé de sous-estimer les Golden Knights de Vegas.

«Je le souhaite pour Ovechkin. Je le souhaite pour [Jonathan] Marchessault, [David] Perron et [Marc-André] Fleury qui sont mes grands amis, mais je ne suis pas capable de savoir. C’est comme si on pensait toujours que Vegas n’allait pas réussir et l'équipe continue de nous surprendre, alors j’ai de la misère à parier contre elle.»

«Les Capitals sont en mission. Ça fait des années qu’ils ont eu de la misère à passer le deuxième tour. Ils semblent sur une lancée.»