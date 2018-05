Des docteurs enfilent leurs gants de boxe

Y a-t-il un médecin dans la salle ? Oui ! Il y en aura même sept en plein cœur de l’arène, vendredi soir, dans le cadre du Challenge XPN, un gala de boxe amateur lors duquel toubibs et personnalités de la région de Québec enfileront les gants pour la Fondation du CHU de Québec.

Les valeureux initiés au noble art se produiront à l’aréna de Loretteville devant environ 1800 personnes. La soirée mettant notamment en vedette sept médecins et autres personnalités permettra de remettre la somme de 60 000 $ à la Fondation du CHU de Québec pour les maladies du dos.

L’instigateur du projet, l’infatigable Denis Perreault, a récemment été opéré par Jean-François Roy, chirurgien orthopédiste, et il n’en fallait pas plus pour que germe rapidement cette idée originale de collecte de fonds.

« Je suis avant tout un randonneur et la boxe ne figurait pas parmi mes premiers choix d’activités sportives, mais j’ai trouvé l’idée intéressante », a raconté le Dr Roy.

« C’est un peu stressant parce qu’on sort de notre zone de confort, mais on nous a bien appris à nous défendre et on affronte des gens de notre niveau », a ajouté le combattant de 58 ans.

Un concept qui fait des petits

Le moins que l’on puisse dire est que l’initiative fait des petits. D’ici la fin de l’année, d’autres soirées de boxe caritatives sont aussi prévues à Saint-Nicolas, Chicoutimi, Longueuil et Laval. Un autre projet à Québec est aussi dans la marmite pour décembre.

L’objectif est d’amasser 400 000 $ avant la fin de l’année.

« On n’imaginait jamais un tel succès, a fait valoir Denis Perreault. L’objectif à plus long terme est d’en faire un défi santé à la sauce Pierre Lavoie. Il s’agit d’un défi sécuritaire et chaque combattant est encadré médicalement. »

Pour des places au bord de l’arène... ou directement dans le ring, il est possible d’envoyer un message texte à Denis Perreault au 418 933-2690.

C’est l’ancien de la LNH Simon Gagné qui est président d’honneur de la soirée.