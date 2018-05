Des manifs anti-G7 à Montréal pendant la F1?

La police se prépare à la possibilité que des opposants au sommet du G7 manifestent à Montréal, en plein week-end du Grand-Prix de Formule 1, au lieu de le faire dans Charlevoix ou à Québec.

« C’est quelque chose qu’on regarde avec nos partenaires, on ne fera pas de cachette », a confirmé au Journal l’inspecteur Ian Lafrenière, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le responsable des communications a rappelé que le Grand-Prix de F1 — qui aura lieu le 10 juin alors que le sommet du G7 se tiendra les 8 et 9 juin — « est un de nos plus gros week-ends de l’année, et des gens pourraient profiter de cet événement à grand déploiement » pour manifester.

Priorité à la sécurité

Selon nos informations, les policiers prévoient qu’une bonne partie des manifestants montréalais d’allégeances anarchiste et anticapitaliste renonceront à parcourir 400 km pour se rendre à La Malbaie, dans la région de Charlevoix.

Le Journal a déjà rapporté que plus de 8000 policiers seront mobilisés pour ce sommet, soit autant que la population de la ville hôtesse.

Le Manoir Richelieu où se rencontreront les chefs d’État — dont le président américain Donald Trump, qui en sera à sa première visite officielle au Canada depuis son élection — sera ceinturé par une immense clôture installée au coût de 3,8 millions $.

Les manifestations seront permises seulement sur un terrain près du Musée de La Malbaie. L’accès à ce site sera contrôlé par les policiers.

Des groupes, comme le Réseau de résistance anti-G7, ont publiquement invité les militants altermondialistes à manifester à Québec puisque « La Malbaie sera difficilement accessible en raison des mesures de sécurité ».

Toutefois, la Gendarmerie royale du Canada, qui dirige les mesures de sécurité du G7, fait savoir qu’« aucun endroit n’est désigné à Québec pour le moment » afin de permettre de tels rassemblements.

« La zone de libre expression mise à la disposition du public pour la durée du Sommet se situe à La Malbaie », réitère actuellement la GRC sur son site web, en ajoutant que « la priorité des policiers sera d’assurer la sécurité du public ».