Des chandails de Céline Dion, Éric Lapointe et Mitsou parfaits pour les nostalgiques

Bonne nouvelle pour les adeptes de chandails humoristiques, mais surtout, pour les plus nostalgiques : boutique Tamelo lance une collection à l’effigie des chanteurs cultes qui ont marqué l’imaginaire des Québécois.

Il est en effet possible de se procurer des t-shirts, des chandails à manches longues et des sacs à l’image du groupe Les BB, d’Éric Lapointe, de Céline Dion, de Mitsou et de Jean Leloup.

Chaque haut est accompagné d’un dessin de l’artiste ainsi que des paroles de chansons emblématiques des artistes comme «Quoi ma gueule?» ou «Bye bye mon cowboy» . L’option parfaite pour faire changement de nos basiques!

Autre bonne nouvelle, le prix des morceaux est assez abordable. Les t-shirts se détaillent à 30$, les sacs à 20$ et les chandails à manches longues à 50$. Fait à noter avant de commander : les tailles sont unisexe.

La collection est disponible exclusivement en ligne sur tameloboutique.com.

De quoi passer tout sauf incognito!

