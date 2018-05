Estrie : l’ex-directrice générale de Stornoway écope d’une peine dans la collectivité

LAC-MÉGANTIC - L’ancienne directrice générale de la municipalité de Stornoway en Estrie, Sylvie Gauthier a été condamnée à deux ans moins un jour d'emprisonnement dans la collectivité.

La décision a été rendue par le juge Paul Dunnigan au palais de justice de Lac-Mégantic jeudi avant-midi.

La femme de 41 ans avait reconnu sa culpabilité à des accusations de fraude, fabrication et utilisation de faux documents.

Entre 2005 et 2011, alors qu'elle occupait les fonctions de directrice générale de la petite municipalité de 530 habitants, Sylvie Gauthier a fraudé son employeur et ses concitoyens pour un montant de plus de 120 000 $.

Ces fraudes s'expliquent par le fait que l'accusée était aux prises avec une pathologie, celle du jeu compulsif.

Elle a facturé la municipalité pour 3000 heures supplémentaires non justifiées, présenté des fausses factures de fournisseurs et aussi empoché plusieurs milliers de dollars provenant des taxes foncières que certains citoyens payaient comptant.

La poursuite demandait qu'elle écope de 15 à 18 mois de prison ferme.

Le juge a tenu compte de sa réhabilitation qui est amorcée, de ses remords sincères et du fait qu'elle n'a pas commis ses crimes pour s'enrichir personnellement, mais plutôt en raison d'une problématique de jeu pour justifier la peine dans la collectivité.