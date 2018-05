Êtes-vous un leader informel ?

Catherine Martellini - 37e AVENUE

Vous n’êtes ni un patron ni un cadre... et pourtant vos collègues vous considèrent comme une figure d’autorité ou une personne-ressource capable de les aider au quotidien. Bonne nouvelle : être un leader informel est une des clés vers une promotion !

Vous faites partie de l’équipe principale de développement de votre entreprise depuis dix ans. Votre superviseur a été embauché sur la base de ses études, mais ne possède aucune expérience « de terrain ». Bien que ses aptitudes en gestion ne soient pas remises en question par l’équipe, celle-ci n’a pas tendance à le consulter pour les décisions qui concernent les plateformes à utiliser ou les problèmes techniques. Et devinez vers qui elle se tourne systématiquement. Vers vous.

Voilà un des pouvoirs que vous détenez à titre de leader informel. Dans les faits, vous n’avez pas l’autorité pour prendre ces décisions, du moins sur papier. Mais votre équipe est encline à vous écouter et à suivre vos conseils. De la même façon, vous pouvez exercer un certain pouvoir à titre d’expert. On reconnaît que vous jouissez d’aptitudes et de connaissances que personne d’autre dans l’entreprise ne possède.

Une influence qui dépasse votre propre rôle

Votre pouvoir est tel que vous pourriez avoir une influence importante sur la performance de l’équipe, et par ricochet, sur le succès de l’entreprise. Une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Personnel Psychology, s’est penchée sur l’émergence du rôle des leaders informels, sur son importance et sur la manière dont les leaders formels peuvent en tirer profit pour agir de façon positive sur la performance des équipes.

L’un des principaux résultats de la recherche montre que pour qu’un leader informel émerge et ait de la crédibilité aux yeux de ses pairs, l’équipe doit d’abord partager une vision commune des objectifs à réaliser. Lorsque vous vous entendez sur le but à atteindre, vous prenez davantage d’importance et pouvez user des avantages que vous possédez par rapport aux autres.

Parce que vous êtes plus disponible parfois que le superviseur qui doit gérer d’autres problèmes de gestion, l’équipe est aussi plus susceptible d’obtenir des réponses rapides à ses questions et d’être plus efficace.

Votre gestionnaire pourrait bien s’en souvenir lors de votre évaluation annuelle, puisque cela le libère notamment de certaines responsabilités et lui laisse plus de temps pour se concentrer sur l’administration. C’est sans compter qu’on pourrait penser à vous comme chef d’équipe advenant un nouveau projet.

Tirer l’équipe vers le bas

Comme dans tout exercice du pouvoir, on peut en user en bien... ou en mal. « Dans les réunions, dès que je ne suis pas d’accord avec une stratégie à adopter, le reste de l’équipe m’appuie », explique une chargée de projets pour une entreprise de logiciels.

Si ce désaccord n’est que ponctuel et ne sert que l’intérêt supérieur de l’organisation, votre gestionnaire ne devrait pas s’en formaliser outre mesure. Toutefois, si vous utilisez cette influence pour ostraciser un membre de l’équipe ou pour mobiliser continuellement les employés contre votre patron, votre leadership pourrait plutôt rendre l’équipe dysfonctionnelle et inefficace... et vous pourriez vous mettre à dos celui qui signe votre chèque de paie.

N’oubliez pas que vous détenez de la légitimité comme leader informel justement parce que vous ne détenez pas le pouvoir formel. Vous pouvez dire ou faire des choses qu’une personne en autorité ne peut pas se permettre.

Votre pouvoir repose ainsi sur la perception que les autres ont de vous. Or, celle-ci peut vite se retourner contre vous. Restez donc du « côté lumineux » de votre force !

Pour en savoir plus : http://www.hrvoice.org/informal-leadership-key-to-individual-and-team-performance/