IZZI, Anna (née Uzzo)



À Montréal, le mardi 22 mai 2018 est décédée, à l'âge de 71 ans, Mme Anna Uzzo, précédée de sa fille Maria et épouse de M. Romanino Izzi.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nicodemo et Costantina (Gilles), ses six petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 25 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 26 mai 2018, à 11h en l'église Marie-Auxiliatrice de R.D.P. située au 8550, av. Joliot-Curie, Montréal et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.