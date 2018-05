Gouvernement le plus transparent: «on a rempli notre promesse», se félicite Couillard

Philippe Couillard estime avoir réalisé sa promesse de former le gouvernement le plus transparent que les Québécois auront eu en déposant un projet de loi sur l’accès à l’information qui ne sera pas adopté.

«On a rempli notre promesse en ce sens ou on a établi notre position et on a déposé un projet de loi», a expliqué le premier ministre jeudi lors d’une mêlée de presse à Montréal.

«Je crois que d’avoir déposé le projet de loi et de nous remettre au niveau le plus élevé de transparence au Canada, c’est déjà très bien. Maintenant, il y a d’autres projets de loi à adopter, et ce n’est pas le genre de loi qu’on va adopter sur le coin d’une table», a également indiqué M. Couillard.

La ministre de la Réforme des institutions démocratiques Kathleen Weil a déposé la semaine dernière une réforme de la loi d’accès à l’information, qui permet aux citoyens d’obtenir des documents publics. Elle était promise par Philippe Couillard il y a quatre ans, mais ses chances d’être adoptée avant les élections sont nulles puisqu’elle nécessite l’appui unanime des parlementaires. Elle a été présentée aux députés après le 15 mai, date limite pour passer par le processus normal d’adoption des lois.

La déclaration de Philippe Couillard irrite la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), qui milite en faveur d’une refonte d’une loi rendue dysfonctionnelle. «Son gouvernement a déposé un projet de loi brouillon, imprécis, et impossible à adopter dans les délais. La FPJQ estime que le gouvernement n’a pas rempli sa promesse de transparence», affirme son président Stéphane Giroux.

De son côté, Philippe Couillard estime que ce projet de loi s’ajoute à «plusieurs gestes de transparence» posée par son gouvernement, comme l’analyse des finances publiques par le vérificateur général, le dépôt d’un rapport financier mensuel de l’état et un agenda «public» des ministres.