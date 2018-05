Il pêche un rare homard bleu... pour la deuxième fois

Le pêcheur Bertrand Desbois des Pêcheries Raymond Desbois de Québec a ramené pour une deuxième année consécutive un rare homard bleu de sa pêche à Anticosti.

Même si on lui a offert 1500 $ pour ce homard spécial, l’entreprise prévoit le donner à l’Aquarium de Québec ou à un institut de recherche.

«On va le garder en vie et s’en occuper quelques semaines pour que les gens puissent le voir et après on le donnera», a dit Myriam Desbois, directrice générale de Pêcherie Raymond Desbois située au 1628 chemin Saint-Louis à Québec.

La surprise de son père a été évidente lorsqu’il a vu qu’il avait pêché un deuxième homard bleu il y a quelques jours à Anticosti. Il s’agit d’un mâle d’une livre et demie. L’an dernier, il avait ramené une femelle bleue qui avait été donnée à l’Aquarium de Québec. Elle avait aussi été pêchée à Anticosti.

«Il m’a contacté tout de suite et m’a laissé un message sur ma boîte vocale. Il était très content. Il paraît que ça porte chance, alors...», a dit Myriam Desbois, visiblement heureuse pour son père et l’entreprise.

Le homard bleu est arrivé à Québec mercredi soir et est prêt à être visité par les curieux.

Photo courtoisie, Pêcheries Raymond Desbois

Rare

Selon Robert Bayer, de l’Institut du homard à l’Université du Maine, la couleur bleue est un trait génétique. «Si vous reproduisez deux homards bleus, la progéniture sera bleue. Nous voyons quelques homards bleus chaque année. Ils sont très beaux et attirent l’attention», indique le spécialiste.

Il ajoute que les spécimens sont rarement vendus mais se retrouvent plutôt dans les aquariums. Il suppose également qu’il goûte la même chose que le homard à la couleur commune. Difficile de déterminer la fréquence, mais elle serait de une sur deux millions, une supposition des spécialistes.