« Je suis meilleur que mon boss ! »

Catherine Martellini - 37e AVENUE

Un poste de gestionnaire s’ouvre. Vous pensez l’obtenir, mais votre collègue (qui a moins d’expérience) est promu à votre place et devient votre supérieur. Comment gérer la situation délicate qui survient lorsqu’on se rend compte qu’on est meilleur que son patron ?

Une personne peut devenir gestionnaire pour d’autres facteurs que l’ancienneté et les compétences techniques : elle peut avoir une meilleure relation avec la direction, un plus grand professionnalisme ou être reconnue pour ne pas compter ses heures de travail.

Malgré toute la complexité de la question, un sondage international mené par Monster a révélé que 80 % des répondants estimaient qu’ils feraient un meilleur travail que leur patron actuel s’ils étaient à sa place.

Comme ce sentiment semble partagé par une majorité d’employés, raison de plus pour apprendre à mieux gérer la situation. Voici quelques astuces.

Faire preuve d’humilité

L’humilité, c’est savoir se considérer de façon réaliste. Et c’est aussi de reconnaître que le patron possède probablement des aptitudes ou une expérience qu’on ne possède pas. Même si elles ne sont pas évidentes, on peut admettre par exemple qu’il peut les appliquer dans ses interactions avec les hiérarchies supérieures qui nous échappent.

Se faire expliquer le pourquoi du comment

Si vous aspiriez au même poste de gestionnaire que votre patron, vous pourriez vous asseoir avec lui pour en discuter. Pas pour lui exprimer votre frustration et lui signifier que le poste aurait dû vous être proposé, mais pour savoir ce qui explique le fait que vous ne l’ayez pas obtenu. La réponse pourrait vous servir à identifier les points sur lesquels vous devez vous améliorer pour accéder à un tel poste, ou encore, savoir s’il y a encore des possibilités d’avancement.

« Un bon gestionnaire devrait prendre en considération cette situation et trouver un moyen de stimuler les employés les plus compétents en leur donnant d’autres défis », souligne Line Parent, consultante en gestion des ressources humaines chez Atout RH Plus. Parfois, une discussion pourrait l’aider à voir les tâches qui pourraient vous être déléguées pour tirer le meilleur de vos compétences.

Agir dans un esprit de collaboration

Si on sait qu’on a des cordes de plus que son patron, rien ne sert de les faire jouer haut et fort devant lui. « Devenir le rival de son patron ne jettera que de l’huile sur le feu », mentionne Mme Parent. Le milieu de travail peut rapidement se transformer en terrain de bataille et tuer toute motivation à se lever le matin. Il faut plutôt y voir une occasion de mettre ses forces à contribution. De plus, si un autre poste s’ouvre, cette personne pourrait ensuite vous recommander.

Envisager le point de rupture

Si vous n’arrivez pas à accepter la situation ou à trouver votre place au sein de l’entreprise, parfois la solution se trouve ailleurs. Il vaut parfois mieux démissionner que de ruminer des sentiments négatifs à longueur de journée. Vous pourrez ainsi tenter d’accéder à un poste de gestionnaire.

La clé demeure toutefois de gérer son attitude et de se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Un conseil qui s’applique aussi à la plupart des relations hiérarchiques.