«Je vais revenir plus fort» - Adonis Stevenson

Cinq jours après avoir livré une guerre de tous les instants à Badou Jack à Toronto, Adonis Stevenson a révélé jeudi, lors d’une tournée médiatique à Montréal, avoir été incommodé par une grippe au cours du combat.

En entrevue avec le réseau TVA Sports, celui qui est demeuré de justesse champion World Boxing Council (WBC) des mi-lourds a fait le point sur sa performance de samedi dernier et sur ce qui l'attend au cours des prochains mois.

Selon lui, une grippe a diminué ses capacités physiques, expliquant en grande partie le résultat. Malgré tout, il croit avoir livré un bon combat dans les circonstances.

«J’ai été affaibli par la grippe, mais malgré ça, j’ai fait un bon combat, a-t-il indiqué. Jack a bien boxé lui aussi. Il était prêt. Je suis sûr qu’il va causer beaucoup de problèmes à d’autres champions.»

«Il y a des affaires imprévues dans la vie. Ce n’est pas si grave. Vous allez voir la différence dans les prochains combats. Je vais revenir plus fort.»

À son avis, il a gagné sept rounds sur 12. Les juges ont cependant vu cet affrontement autrement. Deux ont remis une carte nulle de 114-114, tandis que le troisième a favorisé Jack par le pointage de 115-113.

Même s’il a souvent été malmené par Jack dans la deuxième moitié du duel, Stevenson jure qu’il n’a pas eu peur de perdre.

«Je n’ai pas vraiment eu peur. Ses coups n’avaient pas tant de puissance et je suis capable d’en prendre.»

Savoir se relever

Stevenson assure qu’il dissipera les doutes à son endroit lorsqu’il remontera dans le ring.

«Ça va être différent, mon énergie va être différente. Je vais m’arranger pour ne pas avoir un rhume. Je vais être encore plus prêt.»

«Quand tu te bats alors que tu es malade, tu peux avoir l’air mal préparé, tes capacités sont moins flagrantes. Plus le combat avançait, plus j’avais de la difficulté à respirer à cause du virus. En plus, je n’ai pas pu prendre de médicaments avant le combat. C’était vraiment difficile.»

Si «Superman» a réussi à conserver son titre de champion, c’est grâce à l’appui de la foule, a-t-il soutenu.

«Les "fans" m’ont encouragé en criant mon nom. Je me disais que Jack ne pouvait pas me prendre ma ceinture chez moi. Ça m’a donné un regain d’énergie. Les grands champions savent se relever. C’est ce que j’ai fait.»