Le Canada rejette un projet de taxes américaines sur les véhicules

Le Canada a rejeté jeudi les taxes douanières que l’administration Trump envisage d’imposer sur les importations de véhicules, au nom de la sécurité nationale des États-Unis.

L’idée que «le Canada puisse poser une quelconque menace à la sécurité des États-Unis est inconcevable», a dit à l’AFP Adam Austen, porte-parole de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

«Le Canada et les États-Unis ont le plus grand partenariat économique et de sécurité entre deux pays dans le monde», a-t-il insisté.

Mme Freeland a elle-même qualifié d’«absurde» la proposition américaine en notant que la plupart des véhicules assemblés au Canada le sont par des filiales de constructeurs américains avec des pièces provenant des États-Unis.

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a annoncé mercredi le lancement d’une enquête à la demande du président Donald Trump, qui veut connaître l’impact que «les importations de véhicules, y compris les camions et les pièces détachées» ont «sur la sécurité nationale des États-Unis».

Ces taxes pourraient culminer à 25% sur les importations de véhicules, d’après un article du Wall Street Journal.

M. Trump avait promis mercredi dans un tweet qu’il aurait «prochainement» de «bonnes nouvelles» pour les travailleurs américains de l’automobile, tout en reprochant au Canada et au Mexique d’être «difficiles» dans les discussions pour la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

Les discussions engagées en août dernier accrochent sur l’épineux dossier automobile, Washington cherchant à accroître la part des composants d’un véhicule provenant des États-Unis.

Le Canada réalise l’essentiel de son commerce dans le secteur automobile avec les États-Unis. Selon les plus récentes statistiques canadiennes, les exportations automobiles du Canada ont chuté de 5% en mars à 7,9 milliards de dollars canadiens (5,2 milliards d’euros), tandis que ses importations étaient en hausse de 12% à 9,2 milliards.