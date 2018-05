Le vin de la semaine

Fumaio 2017, Banfi, Toscane, Italie

Prix : 15,45 $

Code SAQ : 854562

Alcool : 12,5 %

Sucre : 5,5 g/l

Toujours satisfaisant que ce blanc classique offert à prix d’ami. Un assemblage pour moitié de sauvignon et de l’autre de chardonnay donnant un nez bien parfumé aux tonalités de fruits blancs, de pêche, de muscat, d’herbes et de citron. C’est souple, simple avec une certaine rondeur contrebalancée par ce qu’il faut de fraîcheur. Parfait si vous aimez les blancs légers et pas trop acides. À boire bien frais (8°C) avec les salades estivales.

** $ ½