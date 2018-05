Les auditions de la téléréalité «XOXO»: c’est parti!

MONTRÉAL – La nouvelle téléréalité de TVA «XOXO», qui favorisera les rapprochements entre des filles et des gars célibataires dans des contextes de stars, amorce ses auditions ce vendredi dès 17 h, sur la chic terrasse de l’hôtel William Gray, dans le Vieux-Montréal.

Les aspirants candidats, âgés de 18 ans et plus, friands de sorties branchées et de réseaux sociaux, sont attendus au premier party d’audition de la téléréalité nouveau genre, où Olivier Primeau, Cary Tauben et Elisabetta Fantone prodigueront leurs conseils. Ils pourront également tenter leur chance le lendemain, au même endroit, à compter de midi.

Les prochaines auditions se tiendront les 2 et 3 juin au Beachclub de Pointe-Calumet, les 8 et 9 juin à l’hôtel Le Crystal de Montréal ainsi que les 15 et 16 juin au Dagobert de Québec.