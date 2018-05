L’expression « fight back » n’a qu’une connotation violente

Je fus estomaqué de vous voir endosser le principe proposé par un de vos lecteurs, à savoir qu’un enfant devait apprendre à « fighter back », comme l’une de ses directrices d’école l’avait suggéré à un enfant noir toujours rendu dans son bureau pour s’être fait agresser. Êtes-vous certaine que c’est le message que vous voulez que je retienne ? Vous savez, il n’est pas trop tard pour vous reprendre et changer d’idée.

Je vous dis ça parce que lorsque je « fightais back » (me vengeais) dans le temps, tout le monde « gang on me » (faisait équipe contre moi) puisqu’un bully n’agit jamais seul. Autrement dit, la gang du bully se rue toujours sur l’ennemi pour le battre. Je vous laisse le choix de changer d’idée pour « give peace a chance » (donner une chance à la paix) pendant qu’il en est encore temps. L’utilisation des mots « Fight back » est lourde de conséquences !

Anonyme

Je ne changerai pas d’idée à la suite de votre commentaire, mais vous me donnez l’occasion d’éclaircir ma pensée. Il me semble important d’apprendre aux enfants à se défendre dans la vie. Non pas dans le but d’attaquer pour attaquer, mais dans celui de réagir aux attaques avec les moyens qu’on l’aura aidé à développer en lui. Donc, pas nécessairement avec les poings, car il n’y a pas qu’avec ça qu’on peut se défendre. Apprendre à son enfant à se faire des alliés dans une cour d’école, lui apprendre à développer certaines habiletés personnelles qui vont lui donner de l’ascendant sur les autres, ça fait aussi partie de l’autodéfense, en même temps que ça lui apprend la socialisation, un acquis­­­ qui va lui servir toute sa vie.b