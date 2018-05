Il y a un an à peine, on se demandait encore si la K-pop pouvait conquérir l’Amérique. Grâce au succès phénoménal du groupe BTS, c’est maintenant chose faite. Préparez-vous, les vedettes coréennes débarquent.

L’invasion coréenne, amorcée en douce depuis quelques années, a pris de l’ampleur ces jours derniers après la sortie de l’album Love Yourself : Tear, de BTS. Ce boys band à sept têtes, le groupe asiatique le plus populaire actuellement sur la planète, a réalisé ce qu’on croyait impensable : amener au sommet des palmarès nord-américains des chansons interprétées en coréen.

Hier, l’album était en tête des ventes sur iTunes au Canada et il occupait le troisième échelon aux États-Unis. Billboard prédisait de son côté que Love Yourself : Tear ferait son apparition au deuxième rang de son prestigieux classement des 200 meilleurs vendeurs de la semaine prochaine. Et il ne faudrait pas s’étonner qu’il parvienne à se hisser en tête.

Préparation minutieuse

Quand on sait à quel point c’est difficile pour un artiste étranger de percer le très protectionniste marché américain, ce qu’accomplit BTS relève du triomphe.

Mais cet engouement n’est pas le fruit du hasard. Ça fait plusieurs années que les artistes de la K-pop se préparent minutieusement à envahir l’Amérique. Pour arriver à leurs fins, ils ont utilisé l’outil de prédilection de notre siècle : les réseaux sociaux.

En travaillant leur image sur le web et cultivant une relation de proximité avec leurs admirateurs, BTS a ainsi pu se bâtir une base de fans imposante en Amérique. L’opération a été un tel succès que le groupe a remporté le prix de l’artiste le plus populaire sur les médias sociaux aux Billboard Music Awards en 2017 et 2018.

Photo courtoisie

Pour mieux infiltrer le marché, d’autres groupes K-pop ont recruté des membres directement en terre américaine. C’est le cas de la formation féminine Girls’ Generation, qui a déniché une de ses chanteuses à San Francisco. L’intérêt est double. Non seulement elle peut chanter dans un anglais parfait, mais elle est en mesure de s’adresser aux fans américains dans leur langue.

Le marketing c’est bien, mais si la K-pop veut s’installer chez nous, elle devra offrir un produit de qualité. Dans le cas de BTS, le défi a été relevé sur Love Yourself : Tear.

À la hauteur

Très occidentalisée par son mélange de pop, d’électro et de hip-hop, la musique de BTS n’a rien de déstabilisant pour nos oreilles. Son enchaînement de ballades et de pièces rythmées respecte les codes de la pop américaine, en maintenant un bon niveau de qualité.

J’ai particulièrement apprécié la première moitié de l’album, en particulier l’épurée Singularity, l’irrésistible single Fake Love et la groovy 134340, des pièces qui prouvent que la K-Pop est capable de ratisser large.

Ça s’essouffle par la suite, mais l’expérience demeure néanmoins satisfaisante. C’est certainement assez pour donner le goût aux amateurs de pop d’ici de découvrir d’autres artistes issus de l’usine à fabriquer des stars coréennes.

►Love Yourself: Tear, de BTS

★★★

La liste de la semaine

Les nouveautés

■ Don’t Go Breaking My Heart

- Backstreet Boys

■ Éléphant - Koriass

■ Girlfriend - Christine and the

Queens (ft. Dâm-Funk)

■ Au bout de nos doigts

(Alone Tonight) - Robby Johnson

■ All My Dreams - Róisín Murphy

Cinq chansons de la trame sonore de Dirty Dancing

(La comédie musicale tirée du film est présentée demain soir au Centre Vidéotron)

■ (I’ve Had) The Time of My Life | Bill Medley et Jennifer Warnes

■ Be My Baby | The Ronettes

■ Hungry Eyes | Eric Carmen

■ Love is Strange | Mickey et Sylvia

■ Hey Baby | Bruce Channel

Nos suggestions

Wide Awake! | Parquet Courts

J’ai toujours éprouvé un plaisir juvénile à l’écoute du rock garage de ce quatuor texan. Pour ce sixième album, on pouvait craindre que la présence de Danger Mouse derrière la console vienne dénaturer le son de Parquet Courts. Il n’en est rien. Le plaisir est intact et Wide Awake! est un bon cru.

Vu d’ici | Petula Clark

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Celui-là, je ne l’avais vraiment pas vu venir. Si vous n’avez pas encore écouté cet album 100 % québécois de la grande Petula, c’est le temps de vous y mettre. Grâce à la touche magique d’Antoine Gratton et Louis-Jean Cormier, la Britannique, âgée de 85 ans, a trouvé une fontaine de Jouvence chez nous.