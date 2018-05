Loin du désastre annoncé

Pour être très honnête, je craignais le pire. Certaines critiques peu flatteuses publiées après la projection du film au Festival de Cannes et le sentiment général que la formule des Star Wars commence à s’essouffler ont fait en sorte que mes attentes n’étaient pas très élevées avant de découvrir le nouveau film relatant la jeunesse du personnage de Han Solo.

Or, à ma grande surprise, j’ai plutôt aimé ce Solo : une histoire de Star Wars, un sympathique antépisode de la célèbre saga intergalactique réalisé par Ron Howard (Apollo 13, Un homme d’exception). Je dirais même que je l’ai même préféré au très sérieux et un brin prétentieux Les derniers Jedi de Rian Johnson qui a pris l’affiche il y a à peine six mois.

La raison est assez simple : contrairement à Rian Johnson qui a voulu explorer le côté sombre et torturé des personnages dans Les derniers Jedi, Ron Howard a plutôt misé sur le plaisir et la nostalgie en réalisant un film d’action léger qui a le mérite de ne pas se prendre au sérieux.

Recette gagnante

Son Solo ne réinvente absolument rien, mais il applique à la lettre la recette et le ton des films originaux de George Lucas. Tout y est : le mélange d’action et d’humour bon enfant, les poursuites enlevantes dans l’espace, les créatures fantastiques et, en prime, quelques clins d’œil savoureux aux films originaux de la saga.

L’acteur choisi pour incarner le jeune Han Solo (Alden Ehrenreich) fait du bon boulot sans toutefois parvenir à nous faire oublier le grand Harrison Ford. Cela dit, la scène relatant la première rencontre entre Solo et son éternel complice Chewbacca vaut à elle seule le détour.

Il y a quelques mois encore, Solo : une histoire de Star Wars semblait pourtant se diriger tout droit vers un naufrage. Après un début de tournage jugé chaotique, la productrice Kathleen Kennedy avait même pris la décision de renvoyer les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller, qui travaillaient sur le film depuis plusieurs mois.

Du bonbon pour les fans

Quand Disney a annoncé par la suite que Ron Howard avait été recruté pour prendre le relais derrière la caméra, les fans de Star Wars n’ont pas été emballés par ce choix jugé trop sage et conservateur.

Au final, on peut lever notre chapeau à Ron Howard. Le vétéran cinéaste a non seulement su éviter la catastrophe, il a réussi à réaliser un film qui tient bien la route et qui devrait satisfaire la majorité des fans de la saga.

Mes choix de la semaine

Au cinéma : Deadpool 2

Courtoisie

À l’heure où les films de superhéros se succèdent au grand écran (et se ressemblent beaucoup trop souvent), le retour du sympathique antihéros de Marvel fait un bien fou avec son humour irrévérencieux et son goût pour l’autodérision. Les gags ne volent pas toujours haut, mais ce Deadpool 2 a le mérite d’être rafraîchissant.

Sur DVD et VSD : Soirée de jeux

Cette comédie noire mettant en vedette Rachel McAdams et Jason Bateman comprend tous les éléments d’un bon divertissement efficace et sans prétention : un scénario rempli de surprises, du rythme, des gags hilarants et un peu de suspense. Un film parfait pour égayer un samedi soir pluvieux.

À la télé : La chute du faucon noir

Photo Copyright D.R.

Le réputé cinéaste Ridley Scott s’est inspiré d’un fait réel pour réaliser ce film de guerre qui relate les mésaventures d’un groupe de soldats américains lors d’une opération ratée en Somalie en 1993. Impressionnant sur le plan technique et visuel, La chute du faucon noir montre la violence et la cruauté de la guerre avec un réalisme percutant. À voir ou revoir jeudi à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.

Le chiffre de la semaine : 150 M$

Les recettes que pourrait récolter le film Solo lors de ses quatre premiers jours au box-office américain, selon les experts.

La citation de la semaine

« Le niveau d’attente pour un film de la saga Star Wars est sans commune mesure avec tout ce que j’ai pu faire avant »

– Le réalisateur de Solo, Ron Howard