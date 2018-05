Manon Massé se livre dans «Parler vrai»

À quelques mois des élections, la députée et porte-parole de Québec solidaire publie un livre, intitulé «Parler vrai», dans lequel elle relate quelques-uns des moments forts de son parcours et présente le projet de société qu’elle porte.

«Pour moi, Parler vrai, c’est l’occasion de m’adresser directement aux Québécoises et aux Québécois pour leur raconter d’où je viens et dans quoi mes luttes ont pris racine, sans filtre et sans détour», explique Manon Massé.

Au fil des 22 chapitres, Manon Massé partage son histoire et les moments qui ont changé sa vie: du milieu communautaire à l’Assemblée nationale en passant par ses études en théologie et la marche Du pain et des roses.

«J’en ai fait du chemin ! Personne ne s’attendait à ce que la petite fille de Windsor qui voulait être prêtre finisse par être celle qui représentera son parti politique au prochain débat des chefs», a-t-elle ajouté.

Manon Massé est candidate au poste de première ministre advenant une victoire de Québec solidaire aux prochaines élections.