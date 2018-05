Michelle Obama partage d’anciennes photos personnelles et s’ouvre sur ses difficultés durant ses années d’université

L’ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama publie depuis quelques jours une série de vieilles photos de sa collection personnelle pour faire la promotion de son livre BECOMING dont la sortie est prévue l'automne prochain.

Les clichés inédits sont accompagnés de légendes qui permettent d’en apprendre un peu plus sur la vie personnelle de l’avocate et écrivaine.

Par exemple, cette photo avec ses parents Fraser et Marian nous apprend que son père lui a enseigné de «travailler fort, de rire souvent et de tenir parole.» Sa mère lui a pour sa part appris à «penser par elle-même et à s’exprimer librement.»

L’épouse de Barack Obama a également partagé une photo de la jeune étudiante qu’elle était au début des années 1980 alors qu’elle fréquentait l’Université Princeton. Elle a accompagné l’image d’un message inspirant pour les étudiants et particulièrement pour les jeunes noirs.

«Je sais que lorsqu’on fait partie de la première génération à aller à l’université dans sa famille, ça peut être épeurant, puisque ce fut intimidant pour moi. J’étais noire et originaire d’un quartier ouvrier de Chicago, alors qu’à Princeton les gens étaient majoritairement blancs et riches. Je ne m’étais auparavant jamais démarquée dans une foule ou une salle de classe à cause de la couleur de ma peau. Mais je me suis fait de bons amis et j’ai trouvé un mentor qui m’a donné la confiance de rester moi-même.»

«Mon conseil aux étudiants est d’être courageux et de le rester!», a conclu Mme Obama.

La mère de Malia et Natasha a également partagé une photo de son mariage avec Barack il y a 25 ans. «Je ne pourrais imaginer parcourir le chemin de la vie avec quelqu’un d’autre!»