Partenariat de Bombardier Avions commerciaux avec l’ÉNA

Bombardier Avions commerciaux donnera un avion CS100 à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), une école affiliée au cégep Édouard-Montpetit. Le don permettra aux étudiants d’utiliser la technologie la plus avancée offerte sur un avion commercial.

Lors de l’annonce du don d’un avion CS100, on apercevait, de gauche à droite, Robert Dewar, vice-président, Programme d’avions C Series, la ministre Hélène David, Suzanne Benoit, Aéro Montréal, Fatine Boumeftah, étudiante et présidente du conseil de vie étudiante de l’ÉNA, et Sylvain Lambert, directeur de l’ÉNA.

Cet avion sera utilisé à des fins d’enseignement. Édouard St-Onge est en compagnie de Fatine Boumeftah, Lucie Nazimek, Maya Cantin, Érika D’Alessio et Sylvain Lambert, directeur de l’ÉNA.

L’ÉNA est le premier établissement d’enseignement au monde à compter un avion C Series dans sa flotte. Robert Dewar, Programme d’avions C Series, est en compagnie de Violaine Paquette, Sylvain Gerhardt, Raphaël Paradis et Valentin Dupont.

L’ÉNA du cégep Édouard-Montpetit est le plus important institut d’aérotechnique en Amérique du Nord. Parmi les étudiants, il y a Sylvain Charleton-Guitteaud, Benjamin Petit, David Therrien, Étienne Durocher, Thomas Ernst et Yves-Orion Kossec.

Mikaël Kingsbury sert le déjeuner aux jeunes

Mikaël Kingsbury, médaillé olympique et ambassadeur pancanadien du Club des petits déjeuners, a eu beaucoup de plaisir à servir le petit déjeuner aux enfants de l’école Saint-Zotique.

Les 45 enfants du Club des petits déjeuners de l’école Saint-Zotique ont eu la visite de Benoit Dorais, Daniel Germain, la ministre Dominique Anglade, Mikaël Kingsbury, Hadrien Parizeau, Marie-Claude Archambault et Marie-Claude Bienvenue, Club des petits déjeuners.