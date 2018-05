Si jeune et beaucoup d’avenir

Que ce soit dans le monde du jazz et du classique, les femmes trompettistes ne sont pas légion. À notre connaissance, pas une grande formation montréalaise n’a invité la Galloise Alison Balson

ou la Suédoise Tine Thing Helseth.

Mais, voilà que demain soir ( vendredi 25 mais, 19h30), à la salle Maison symphonique de Montréal, Les Violons du Roy sous la direction de Mathieu Lussier recevront la toute jeune trompettiste française Lucienne Renaudin Vary.

Sans être l’héritière du grand Maurice André, il faut faire très attention aux superlatifs, disons que cette musicienne a un très bel avenir devant elle, si elle ne se disperse pas trop.



Victoire de la musique

> En 2016, elle remporte le « Victoire » de la catégorie: révélation soliste instrumental, ce qui est déjà un exploit en soi. Touche à tout et curieuse, elle signera donc avec la multinationale Warner son premier disque à l’âge de 17 ans. Sous le titre The Voice of Trumpet,

Lucienne Renaudin Vary offre un mélange assez habile de classique et de jazz. Si l’univers classique est concluant, la jeune dame a beaucoup de moyens, nous sommes assez sceptiques sur sa réappropriation du jazz .

À découvrir, demain soir, et comme le disait si bien Boris Vian : « l’art futur bouillonne dans la marmite ».