Sommet du G7: Trudeau poursuit sa tournée de la région de Charlevoix

Le premier ministre Justin Trudeau poursuit sa tournée de la région de Charlevoix ce jeudi en prévision du Sommet du G7.

À deux semaines de l’événement, le chef libéral participe ce jeudi matin à La Malbaie à une table ronde avec les maires régionaux, les gens d’affaires des chambres de commerce et des représentants des Premières Nations.

«On a une occasion en or de faire avancer la cause. Le message que nous voulons envoyer est extrêmement important. Il faut montrer que nous ne sommes pas juste des victimes ou en train de quêter. C’est le genre de stéréotypes que les gens peuvent avoir. On veut montrer que nous sommes des nations fortes», a expliqué Konrad Sioui, le grand chef de la nation hôte huronne-wendat.

Le premier ministre a prévu une période de questions ce midi au Fairmont Le Manoir Richelieu, l’établissement sous haute sécurité qui accueillera bientôt les chefs d’État.

Dans le dernier droit de sa visite, M. Trudeau rencontrera également les sherpas du G7 à Baie-Saint-Paul plus tard en après-midi avant de mettre le cap vers Toronto.

L’imposant convoi du premier ministre continue de susciter la curiosité et l’intérêt des citoyens de La Malbaie.