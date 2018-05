Stupéfiants: neuf arrestations et des perquisitions en cours

Neuf personnes ont été arrêtées, dans la nuit de mercredi à jeudi, lors de perquisitions visant à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants, à Longueuil, Montréal et Saint-Hubert.

L’opération, menée par une centaine de policiers du Service de police de Longueuil, de Montréal et de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, a débuté vers 4 h 30.

Neuf personnes ont été arrêtées: huit hommes âgés entre 19 et 49 ans ainsi qu’une femme de 31 ans. Ils pourraient faire face à des accusations de possession en vue du trafic et de complot. Ils sont présentement détenus et seront rencontrés par les enquêteurs.

«Les suspects sont connus de nos services», a souligné le Service de police de Longueuil.

Le bilan des perquisitions, toujours en cours, n’est pas encore connu.

Ces arrestations font suite à une enquête initiée en janvier dernier, grâce à des informations reçues du public.