Trump annule le sommet avec Kim Jong-un: une déception pour Justin Trudeau

Le premier ministre du Canada est déçu de l’annulation par le président américain Donald Trump du sommet historique prévu dans moins de trois semaines à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.

Justin Trudeau a brièvement commenté la décision du président Trump en marge de sa tournée dans Charlevoix, jeudi.

«Oui c’est dommage que ce sommet n’ait pas lieu. Ça fait longtemps qu’on veut et qu’on pousse sur une solution diplomatique et politique à la crise en Corée du Nord. On va continuer à chercher des occasions pour avoir plus de paix et de stabilité sur la péninsule», a expliqué le chef libéral lors d’un point de presse au Fairmont Le Manoir Richelieu, l’établissement qui accueillera justement le président des États-Unis lors du G7 dans deux semaines.

Donald Trump a dénoncé «la colère» et «l’hostilité» du régime de Pyongyang.

Il y a quelques heures, le 45e président des États-Unis a fait part de sa décision de renoncer au face-à-face du 12 juin, dont il avait lui-même accepté le principe.