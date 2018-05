Un festival offensif qui tourne à l’avantage des Rangers

Isiah Kiner-Falefa, Nomar Mazara, Jurickson Profar et Ronald Guzmán ont chacun produit trois points dans la victoire de 12-10 des Rangers du Texas face aux Yankees de New York, mercredi soir, à Arlington.

Profar a claqué un double de trois points en sixième manche, donnant ainsi l’avance définitive aux Rangers. Pour sa part, Guzman a cogné un circuit de trois points en quatrième manche.

Mazara a réalisé un circuit de deux points et un simple productif. De son côté, Kiner-Falefa a généré trois points à l’aide d’un triple, d’un simple et en soutirant un but sur balles alors que les sentiers étaient remplis.

Chez les Yankees, Gleyber Torres a claqué un circuit de trois points. Didi Gregorius, Neil Walker et Aaron Judge ont aussi frappé la longue balle.

Alex Claudio (2-2) a obtenu la victoire tandis que David Robertson a encaissé la défaite. Keone Kela a quant à lui assuré son 10e sauvetage de la saison.