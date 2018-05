Un salaire trop élevé pour Johnny Manziel?

L’arrivée du quart-arrière Johnny Manziel dans la Ligue canadienne de football (LCF) fait jaser, mais son irruption au Canada a un prix.

En effet, le nouveau pivot des Tiger-Cats de Hamilton touchera 150 000 $ pour porter l’uniforme noir et jaune de la formation de l’Ontario; un salaire plutôt élevé pour la LCF.

«Je suis fâché, a souligné l'agent de joueurs de football Sasha Ghavami lors de l'émission Destination Coupe Stanley AM, jeudi. Je ne suis pas fâché de son arrivée, mais du contrat qu’il a reçu. Je pense qu’on envoie tellement un mauvais message. Le salaire minimum dans la LCF est de 54 000 $. Johnny Manziel est allé chercher 150 000 $ avec aucune expérience dans la Ligue canadienne et que ses derniers succès remontent au niveau universitaire il y a trois ou quatre ans.

«Il va chercher 100 000 $ au-dessus du (salaire) minimum alors qu’il n’a rien prouvé chez les professionnels. La seule chose qu’il a prouvée chez les professionnels, c’est qu’il n’était pas capable de rester discipliné, violence conjugale, il n’a rien prouvé (au niveau) des victoires.»

Ghavami a expliqué que plusieurs de ses clients proviennent des États-Unis et possèdent de l’expérience NFL, mais qu’ils sont payés seulement un peu plus que le salaire minimum en raison de leur manque d’expérience dans la LCF.

«La façon que je reçois le message est que la LCF va prendre les restants de la NFL, qu’ils soient bons ou pas bons, qu’ils aient une bonne attitude ou non. Non seulement, on va les prendre, mais on va les payer d’une manière extrêmement significative par rapport aux autres joueurs.»

L’agent québécois cite également l’exemple du receveur canadien Mark Chapman, qui a été repêché au premier rang au total du dernier repêchage.

«Les Tiger-Cats refusent de le payer même proche de ce que le premier choix au total de l’année passée a reçu sous prétexte qu’il n’a pas d’expérience chez les professionnels. Mais Johnny Manziel, lui, on va lui donner 150 000 $. Personnellement, je trouve que ça envoie le pire message. (...) C’est un double standard.»